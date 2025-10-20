Meta barrará chatbots como os da OpenAI e Perplexity no WhatsApp

A Meta revelou uma alteração na política da API da Plataforma do WhatsApp Business que proíbe chatbots de uso geral.

Publicidade

Os novos termos, que entrarão em vigor em 15 de janeiro de 2026, impedirão que empresas distribuam seus modelos de IA no WhatsApp — uma medida que afetará assistentes virtuais de companhias como OpenAI, Perplexity e LuzIA. Isso também significa que a Meta AI será a única assistente disponível no mensageiro.

Provedores e desenvolvedores de tecnologias de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, incluindo, entre outros, grandes modelos de linguagem, plataformas de inteligência artificial generativa, assistentes de inteligência artificial de uso geral ou tecnologias semelhantes, conforme determinado pela Meta a seu exclusivo critério (“Provedores de IA”), estão estritamente proibidos de acessar ou usar a Plataforma do WhatsApp Business, direta ou indiretamente, para fins de fornecer, entregar, oferecer, vender ou de outra forma disponibilizar tais tecnologias quando tais tecnologias forem a funcionalidade principal (e não incidental ou auxiliar) disponibilizada para uso, conforme determinado pela Meta a seu exclusivo critério.

No ano passado, a OpenAI lançou o ChatGPT no WhatsApp e, no início deste ano, a Perplexity disponibilizou seu chatbot no mensageiro. Ambos os bots conseguem responder consultas, analisar arquivos de mídia, responder a notas de voz e gerar imagens.

A Meta afirmou que os novos casos de uso de chatbots sobrecarregaram seu sistema com o aumento do volume de mensagens e exigiram um tipo diferente de suporte, para o qual ela “não estava preparada”.

Publicidade

A empresa disse ao TechCrunch que a mudança não afetará empresas que utilizam IA para atender clientes no WhatsApp. Por exemplo, uma empresa de viagens que possui um chatbot para atendimento ao cliente não será impedida de usar o serviço.

Para além das questões logísticas, vale notar que a API do WhatsApp Business é uma das principais formas de faturamento da Meta — sendo que ela cobra das empresas com base em diferentes modelos de mensagens, como marketing, utilidade, autenticação e suporte.