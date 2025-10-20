Navegue

Leitura de 1 minuto

Nova Siri estaria com problemas de desempenho em testes do iOS 26.4

Douglas Nascimento
20/10/2025 • 09:13
Yasu31 / Shutterstock.com
Logo da Siri no iPhone com as laterais brilhando (glow)

Na mais recente edição da newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que há preocupações internas na Apple em relação à nova Siri, que deverá finalmente ser lançada pela empresa no ano que vem.

Num momento em que a Maçã enfrenta um êxodo de talentos relacionados a inteligência artificial, engenheiros que já estão testando o iOS 26.4, versão prevista para o lançamento da novidade, estão preocupados quanto ao seu desempenho.

Esse seria apenas um dos problemas envolvendo o setor na Apple. Além da provável perda de mais funcionários, os olhos também se voltam para a permanência (ou não) de John Giannandrea no cargo de vice-presidente sênior de IA da empresa.

Ele, que teve suas funções drasticamente reduzidas após todo o fracasso envolvendo a Apple Intelligence (com suas limitações e atrasos), poderá perder ainda mais destaque como chefe de IA em breve, ou até mesmo deixar totalmente o cargo.

Inclusive, a empresa tem entrevistado candidatos de fora os quais poderão eventualmente assumir o cargo de principal líder de IA de suas operações — algo que poderá acontecer num futuro não muito distante.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
