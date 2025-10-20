Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Playoffs da MLS estarão disponíveis para todos os assinantes do Apple TV

Douglas Nascimento
20/10/2025 • 10:32
MLSSoccer
Lionel Messi no Inter Miami

Fãs da Major League Soccer (MLS) têm um motivo bom para comemorar: todos os playoffs do campeonato serão disponibilizadas sem custo adicional para todos os assinantes do Apple TV (anteriormente, Apple TV+).

Publicidade

A informação foi publicada pelo Sports Business Journal, o qual destacou que os playoffs da competição começarão nesta quarta-feira (22/10), data na qual os assinantes do serviço da Apple já terão acesso aos jogos.

Posts relacionados

Como observado pelo 9to5Mac, essa novidade pode representar uma possível mudança futura nas transmissões da MLS pelo Apple TV: a disponibilidade de toda a temporada como parte da assinatura básica do serviço. Isso representaria o fim do MLS Season Pass, uma assinatura adicional que vai de encontro com as estratégias de transmissão de esportes geralmente adotadas por outros serviços de streaming nos Estados Unidos.

Um indício de que isso pode estar para acontecer é o recém-firmado acordo da Apple para a transmissão da Fórmula 1 nos EUA, uma vez que os assinantes do Apple TV poderão assistir às transmissões sem custo adicional.

Publicidade

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Nova Siri estaria com problemas de desempenho em testes do iOS 26.4
Próx. Post

Rival do iPhone Air, sucessor do Galaxy S25 Edge teria sido cancelado pela Samsung
Posts relacionados