Playoffs da MLS estarão disponíveis para todos os assinantes do Apple TV

Fãs da Major League Soccer (MLS) têm um motivo bom para comemorar: todos os playoffs do campeonato serão disponibilizadas sem custo adicional para todos os assinantes do Apple TV (anteriormente, Apple TV+).

A informação foi publicada pelo Sports Business Journal, o qual destacou que os playoffs da competição começarão nesta quarta-feira (22/10), data na qual os assinantes do serviço da Apple já terão acesso aos jogos.

Como observado pelo 9to5Mac, essa novidade pode representar uma possível mudança futura nas transmissões da MLS pelo Apple TV: a disponibilidade de toda a temporada como parte da assinatura básica do serviço. Isso representaria o fim do MLS Season Pass, uma assinatura adicional que vai de encontro com as estratégias de transmissão de esportes geralmente adotadas por outros serviços de streaming nos Estados Unidos.

Um indício de que isso pode estar para acontecer é o recém-firmado acordo da Apple para a transmissão da Fórmula 1 nos EUA, uma vez que os assinantes do Apple TV poderão assistir às transmissões sem custo adicional.

