Promoções na App Store: KaruQ, Anodyne Mobile, NotifiNote e mais!

Abrindo esta semana com uma boa seleção de promoções na App Store para a segunda-feira!
KaruQ, desenvolvido por Ryuji Kuwaki, é um quebra-cabeça matemático divertido e nosso destaque do dia.
Derrote os fantasmas com cálculos matemáticos. Fantasmas com números aparecerão na tela e você deverá derrotá-los atingindo-os com uma chama de mesmo número.
As chamas podem ser fundidas (quando os números são multiplicados) e divididas (quando o próprio nome já explica), possibilitando a criação de novos números.
São quase 200 puzzles, além de um desafiador modo “quebra-cabeça diário” com um novo problema a cada dia e um modo “criação de quebra-cabeças”, onde você poderá criar o seu próprio e compartilhá-lo com outros jogadores.
Aproveite a oferta e boa diversão! 🤩
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$70 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Jogo da franquia LEGO.
História interativa.
Aplicativos
Suas notas como notificação.
Escaneie e copie textos.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸