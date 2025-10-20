Promoções na App Store: KaruQ, Anodyne Mobile, NotifiNote e mais!

Abrindo esta semana com uma boa seleção de promoções na App Store para a segunda-feira!

KaruQ, desenvolvido por Ryuji Kuwaki, é um quebra-cabeça matemático divertido e nosso destaque do dia.

Derrote os fantasmas com cálculos matemáticos. Fantasmas com números aparecerão na tela e você deverá derrotá-los atingindo-os com uma chama de mesmo número.

As chamas podem ser fundidas (quando os números são multiplicados) e divididas (quando o próprio nome já explica), possibilitando a criação de novos números.

São quase 200 puzzles, além de um desafiador modo “quebra-cabeça diário” com um novo problema a cada dia e um modo “criação de quebra-cabeças”, onde você poderá criar o seu próprio e compartilhá-lo com outros jogadores.

Aproveite a oferta e boa diversão! 🤩

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$70 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Jogo da franquia LEGO.

História interativa.

Aplicativos

Suas notas como notificação.

Escaneie e copie textos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸