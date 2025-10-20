Quartas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 são liberadas

Já estão disponíveis para desenvolvedores as quartas betas do iOS 26.1 (compilação 23B5073a ), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 ( 25B5072a ), watchOS 26.1 ( 23S5031a ), tvOS 26.1 ( 23J5571a ) e visionOS 26.1 ( 23N5042a ).

Estão disponíveis, ainda, as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.8.2 (compilação 23J124 ) e do macOS Sequoia 15.7.2 ( 24G322 ), além do Xcode 26.1 beta 3 ( 17B5045g ).

Como temos acompanhado, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.

Como de costume, caso as versões de testes liberadas hoje tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉