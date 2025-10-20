Quartas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 são liberadas

Já estão disponíveis para desenvolvedores as quartas betas do iOS 26.1 (compilação
23B5073a), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (
25B5072a), watchOS 26.1 (
23S5031a), tvOS 26.1 (
23J5571a) e visionOS 26.1 (
23N5042a).
Estão disponíveis, ainda, as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.8.2 (compilação
23J124) e do macOS Sequoia 15.7.2 (
24G322), além do Xcode 26.1 beta 3 (
17B5045g).
Como temos acompanhado, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.
Como de costume, caso as versões de testes liberadas hoje tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉