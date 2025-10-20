Navegue

Samsung Galaxy S25 Edge

Rival do iPhone Air, sucessor do Galaxy S25 Edge teria sido cancelado pela Samsung

Bruno Cardoso
20/10/2025 • 10:42
Leitura de 2 minuto

Lançado em maio deste ano para competir com o na época ainda não anunciado iPhone Air, o Galaxy S25 Edge pode ter sido o primeiro e último smartphone ultrafino da Samsung.

Segundo informações do site sul-coreano Newspim, a empresa avisou os seus funcionários na última quinta-feira (16/10) sobre a decisão de cancelar o lançamento da próxima geração desse modelo. Ao que tudo indica, o desenvolvimento do “Galaxy S26 Edge” já havia sido finalizado.

Esse movimento vem após resultados fracos da primeira geração do ultrafino, que teria vendido apenas 190.000 unidades no primeiro mês após o seu lançamento, de acordo com dados da Hana Securities. Para efeito de comparação, o Galaxy S25 Plus — o segundo modelo da linha S25 com a pior performance no mercado — vendeu 840.000 unidades no mesmo período.

Ainda segundo o Newspim, essa mudança de estratégia também afetaria o S25 Edge, que deverá continuar à venda apenas até os estoques atuais acabarem. De acordo com um funcionário não identificado da Samsung ouvido pelo veículo, também é improvável que vejamos a linha Edge ser ressuscitada nos próximos anos.

Até recentemente, a Samsung identificava smartphones finos como uma “tendência da próxima geração” e até planejava tornar o Edge — e não o Plus — seu modelo principal a partir da linha S26. No entanto, após mais uma vez confirmar a demanda limitada dos consumidores, a empresa teria decidido trazer de volta o modelo Plus e, por fim, descontinuar completamente a linha Edge.

Dessa forma, é esperado que, no próximo evento Unpacked, a Samsung retorne para o seu tradicional esquema de três lançamentos anuais para a sua linha principal, a qual deverá ser composta pelos modelos “S26”, “S26 Plus” e “S26 Ultra” — algo que causou certa confusão entre os funcionários da companhia sul-coreana.

Um representante da indústria móvel comentou: “A linha Edge não foi criada por uma necessidade real de um modelo fino — a Samsung só entrou nesse mercado porque um concorrente (Apple) estava supostamente desenvolvendo um”, acrescentando: “Como os smartphones premium existentes já são bem finos, isso confirma que o desempenho e a capacidade da bateria são fatores mais importantes.”

Lançado no início do mês passado, o iPhone Air tem dominado o noticiário de tecnologia — pelo menos quando o assunto envolve a Apple. Sua performance nas lojas, por outro lado, não estaria sendo tão avassaladora; recentemente, por exemplo, surgiu um rumor de que a Maçã teria reduzido a produção do seu ultrafino por conta de uma demanda abaixo do esperado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
