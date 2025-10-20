Spotify agora permite seguir casas de shows e conferir a programação de eventos

O Spotify anunciou nesta segunda-feira a expansão do recurso de Eventos Ao Vivo, que agora permite seguir casas de shows e espaços musicais diretamente pelo aplicativo do serviço. A função passa a integrar o novo feed de eventos ao vivo, reformulado com atualizações diárias.

Com a mudança, os usuários podem salvar locais favoritos na Biblioteca, junto a playlists e podcasts, e acessar a programação completa de shows de cada espaço. Ao entrar na página de um local, é possível visualizar o calendário de apresentações, seguir, colher informações sobre os artistas e acessar links diretos para a compra de ingressos com os parceiros oficial da plataforma, como Live Nation e Ticketmaster.

O Spotify afirma que os mais de 20 mil locais suportados já estão liberados globalmente e envolvem desde grandes arenas até clubes independentes. Para oferecer recomendações de novos espaços que o usuário possa gostar, o sistema levará em conta localização, gênero musical e histórico de reproduções.

Também será possível filtrar eventos por gênero, facilitando a descoberta de shows alinhados ao gosto musical de cada pessoa.

A novidade serve para complementar o recurso “Locais que você talvez curta”, lançado em março e que, segundo a empresa, já foi usado por mais de 3 milhões de pessoas para descobrir apresentações próximas. O novo feed de eventos ao vivo substitui, então, as atualizações semanais por um formato mais dinâmico, reunindo as informações mais recentes sobre shows em turnês em apenas um lugar.

O novidade está disponível para contas gratuitas e Premium.

via TechCrunch