Vendas iniciais do iPhone 17 superaram as do 16 no ano passado, aponta Counterpoint

Luiz Gustavo Ribeiro
20/10/2025 • 14:29
Divulgação/Apple

Como temos acompanhado, os novos iPhones não decepcionaram em termos de vendas — principalmente nos Estados Unidos e na China, onde a demanda pela linha iPhone 17 superou a do iPhone 16 em 14% durante os primeiros dez dias de disponibilidade (quando comparados com o mesmo período do ano passado), de acordo com dados da Counterpoint Research.

A firma disse que os números representam “o primeiro sinal mensurável de demanda pela nova geração nos dois mercados comercialmente mais importantes da Apple”, bem como que a demanda está sendo impulsionada pelas melhorias nas especificações do iPhone 17 (modelo de entrada), especialmente na China, e pela maior aceitação do iPhone 17 Pro Max nos EUA.

Demanda pelos iPhones 17

Na China, a Counterpoint analisou que as vendas do iPhone 17 quase dobraram em comparação com o iPhone 16 durante o período inicial de vendas. Enquanto isso, nos EUA, as vendas do iPhone 17 Pro Max estão crescendo mais rapidamente do que as do iPhone 16 Pro Max no mesmo período.

Já a demanda pelo iPhone Air está apresentando um desempenho ligeiramente superior ao do iPhone 16 Plus, considerando o período analisado. Se isso realmente proceder, pode ser que já seja um dado suficiente para a Apple considerá-lo um lançamento acertado.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Bloomberg

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
