X testa mudança na interface de links externos em posts

Normalmente, ao tocar/clicar em um link no X, a página abre no navegador integrado do app e oculta completamente a postagem original — de modo que uma boa parte das pessoas não retorna ao app depois de clicar em um link externo.
Pensando nisso, a rede está testando uma mudança na forma como lida com links (inicialmente no iOS) para que os botões curtir, responder e republicar estejam sempre visíveis, conforme divulgado pelo chefe de produto da plataforma, Nikita Bier.
A medida faz parte de um conjunto de mudanças para melhorar o desempenho de posts com links — sendo que o chefão da rede, Elon Musk, já havia apontado que haveria mudanças no funcionamento do sistema de recomendações, o que poderia resultar em maior alcance para postagens assim.
Não há informações de quando a nova interface de links externos será liberada para todos — caso os testes sejam concluídos com sucesso.
via Engadget