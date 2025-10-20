Navegue

Leitura de 2 minuto

X testa mudança na interface de links externos em posts

Luiz Gustavo Ribeiro
20/10/2025 • 21:18

Normalmente, ao tocar/clicar em um link no X, a página abre no navegador integrado do app e oculta completamente a postagem original — de modo que uma boa parte das pessoas não retorna ao app depois de clicar em um link externo.

Pensando nisso, a rede está testando uma mudança na forma como lida com links (inicialmente no iOS) para que os botões curtir, responder e republicar estejam sempre visíveis, conforme divulgado pelo chefe de produto da plataforma, Nikita Bier.

Estamos testando uma nova experiência de links, começando no iOS — para facilitar o engajamento dos seus seguidores com sua publicação enquanto navegam pelos links.

Para criadores, uma reclamação comum é que publicações com links tendem a ter menor alcance. Isso ocorre porque o navegador da web cobre a publicação e as pessoas se esquecem de Curtir ou Responder. Assim, o X não recebe um sinal claro se o conteúdo é bom.

Para ajudar a obter um sinal melhor, as publicações agora serão recolhidas para o final da página para que as pessoas possam reagir enquanto você lê.

Como sempre, lembre-se: a publicação deve ser independente e ter um ótimo conteúdo, então escreva uma legenda consistente.

A medida faz parte de um conjunto de mudanças para melhorar o desempenho de posts com links — sendo que o chefão da rede, Elon Musk, já havia apontado que haveria mudanças no funcionamento do sistema de recomendações, o que poderia resultar em maior alcance para postagens assim.

Não há informações de quando a nova interface de links externos será liberada para todos — caso os testes sejam concluídos com sucesso.

via Engadget

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
