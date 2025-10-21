Navegue

Lupa em cima de um MacBook Air

Acessibilidade: como usar a Lupa no Mac

Pedro Henrique Nunes
21/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Com o macOS Tahoe 26, a Apple lançou no Mac um aplicativo que já estava disponível há algum tempo em iPhones e iPads. Trata-se da Lupa (Magnifier), que possibilita ampliar o que está ao seu redor (como um quadro branco ou uma tela), sendo possível também personalizar as cores de fundo, os layouts e as fontes.

O bacana é que, no caso do Mac, você pode usar tanto a câmera integrada do notebook como também uma câmera USB ou a do iPhone — com ou sem fio.

Veja como utilizar isso! 🔎

Comece abrindo o app no seu computador. Na barra de menus, vá até “Câmera” para escolher qual deseja usar para o recurso.

Para ampliar ou reduzir o que está sendo exibido, use os botões “+” ou “-” ou o controle deslizante (para fazer isso de uma forma mais precisa). Você fazer uma captura simplesmente clicando no botão azul com uma câmera, no centro da parte inferior.

Clicando no botão do canto superior direito da janela ou indo até “Imagem”, na barra de menus, é possível endireitar a foto, fazer um ajuste no contraste/brilho ou aplicar um filtro.

Já no botão ao seu lado, a câmera pode usar o “Leitor” para aprimorar a legibilidade do texto que tiver sido detectado.

O texto também pode ser lido em voz alta, se preferir. Nesse caso, use os controles da parte superior da janela.

Muito útil, não?! 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
