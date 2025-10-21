Airbnb lança novos recursos sociais para conectar viajantes

O Airbnb anunciou hoje novos recursos sociais para o serviço Experiências, permitindo que usuários se conectem com outros participantes antes, durante e depois das atividades reservadas pelo aplicativo. A novidade marca o início de uma fase mais interativa da plataforma, que há tempos tenta incentivar a criação de vínculos entre viajantes dentro do seu próprio ecossistema.

Entre os novos recursos, é possível ver quem participará da mesma experiência, com nome e país de origem de cada pessoa, enviar mensagens diretas após o término da atividade e revisitar contatos feitos durante a viagem na nova aba Conexões, disponível no perfil do usuário.

De acordo com a companhia, a interação é totalmente opcional. O sistema exibe uma janela pedindo permissão para compartilhar informações como foto de perfil, nome e localidade. Caso o viajante opte por não participar, o aplicativo mantém a configuração padrão de privacidade, exibindo apenas as iniciais e uma imagem genérica. O usuário também pode bloquear, denunciar ou remover contatos a qualquer momento.

Além das funções sociais, o Airbnb apresentou um pacote de atualizações de inverno, incluindo uma busca mais inteligente, novos mapas com pontos de interesse e melhorias no atendimento com inteligência artificial.

A ferramenta de busca passa a exibir carrosséis de acomodações fora dos filtros originais, como propriedades em cidades próximas, faixas de preço levemente diferentes ou com comodidades alternativas. Segundo a empresa, o objetivo é ajudar os viajantes a descobrir opções que antes passariam despercebidas.

Os mapas aprimorados agora permitem explorar atrações, restaurantes e marcos turísticos ao redor da acomodação, com informações sobre distância e descrição de cada local. Para anfitriões, a plataforma adicionou políticas de cancelamento dinâmicas, dicas de preços aprimoradas e um painel de ganhos atualizados com comparativos sazonais.