App Auvio permite criar seus próprios sons para relaxar ou se concentrar

Se você é o tipo de pessoa que só realiza certas tarefas com a ajuda de algum som (seja para foco, relaxamento, entre outros), o app Auvio, do Lithica Studio, foi feito para a sua medida. Com ele, é possível criar sons imersivos com áudio em camadas, efeitos criativos e modelos selecionados.

Com uma biblioteca composta por mais de 150 opções de sons relaxantes e infinitos — desde chuva ou luz de lareira até ambiente urbano e ruído branco suave —, o app oferece uma experiência simples e sem interrupções.

É possível escolher entre os modelos predefinidos ou criar o seu próprio do zero, com a possibilidade de sobrepor até seis sons simultaneamente. Dá, ainda, para ajustar cada camada em tempo real com reverberação e filtros até chegar ao resultado ideal.

Após gerar o seu som, basta salvá-lo em suas criações para acessá-lo sempre que quiser — inclusive offline. Com uma conta, você também pode sincronizá-lo entre dispositivos e aproveitar o backup em nuvem, os quais salvam os seus sons criados.

O Auvio está disponível gratuitamente na App Store e oferece uma opção de assinatura interna para liberar todos os recursos, a qual custa R$25/mês.

via 9to5Mac