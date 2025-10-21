Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

App Auvio permite criar seus próprios sons para relaxar ou se concentrar

Luiz Gustavo Ribeiro
21/10/2025 • 17:50

Se você é o tipo de pessoa que só realiza certas tarefas com a ajuda de algum som (seja para foco, relaxamento, entre outros), o app Auvio, do Lithica Studio, foi feito para a sua medida. Com ele, é possível criar sons imersivos com áudio em camadas, efeitos criativos e modelos selecionados.

Publicidade

Com uma biblioteca composta por mais de 150 opções de sons relaxantes e infinitos — desde chuva ou luz de lareira até ambiente urbano e ruído branco suave —, o app oferece uma experiência simples e sem interrupções.

É possível escolher entre os modelos predefinidos ou criar o seu próprio do zero, com a possibilidade de sobrepor até seis sons simultaneamente. Dá, ainda, para ajustar cada camada em tempo real com reverberação e filtros até chegar ao resultado ideal.

Após gerar o seu som, basta salvá-lo em suas criações para acessá-lo sempre que quiser — inclusive offline. Com uma conta, você também pode sincronizá-lo entre dispositivos e aproveitar o backup em nuvem, os quais salvam os seus sons criados.

Publicidade

O Auvio está disponível gratuitamente na App Store e oferece uma opção de assinatura interna para liberar todos os recursos, a qual custa R$25/mês.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Remess: app para macOS detalha o seu uso do iMessage em um painel visual
Próx. Post

Apple não desiste da briga sobre links de pagamentos externos nos EUA
Posts relacionados