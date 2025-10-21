Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple alerta desenvolvedor de spywares sobre ataque contra seu iPhone

Luiz Gustavo Ribeiro
21/10/2025 • 14:46
Yasu31 / Shutterstock.com
iPhone e logo da Apple com cadeado

Quem acompanha o MacMagazine já deve ter visto por aqui casos de invasões contra iPhones que foram detectadas pela Apple, com a empresa alertando os alvos sobre essas tentativas — as quais geralmente partem de governos extremistas e visam indivíduos como jornalistas, ativistas, etc.

Publicidade

No início deste ano, um caso parecido foi registrado — mas com um twist: pode se tratar do primeiro caso documentado de alguém que cria spyware e que foi alvo de uma tentativa de ataque.

Posts relacionados

De acordo com uma reportagem do TechCrunch, um desenvolvedor (cuja identidade foi mantida em anonimato) recebeu, no começo deste ano, um alerta de que a Apple havia “detectado um ataque de spyware mercenário direcionado contra o seu iPhone”.

Eu estava em pânico. Que diabos está acontecendo? Eu realmente não sabia o que pensar. Fui imediatamente comprar um telefone novo. Liguei para o meu pai. Foi uma bagunça enorme.

O desenvolvedor revelou que até recentemente desenvolvia tecnologias de vigilância para a Trenchant, fabricante de ferramentas para invasão de dispositivos eletrônicos.

Publicidade

Inclusive, ele disse acreditar que a notificação de ameaça a qual recebeu da Apple está conectada às circunstâncias da sua saída da Trenchant — de acordo co mele, a empresa o designou como bode expiatório para um vazamento prejudicial de ferramentas internas.

Procurada, a Apple não comentou o alerta enviado ao desenvolvedor, mas em ocorrências anteriores a empresa disse que não fornece informações sobre o que levou a enviar a notificação, pois isso pode “ajudar invasores de spyware mercenários a adaptar seu comportamento para evitar detecção no futuro”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

WhatsApp testa recursos para reduzir spam e evitar golpes no app
Próx. Post

Vídeo: review completo dos AirPods Pro 3
Posts relacionados