Apple alerta desenvolvedor de spywares sobre ataque contra seu iPhone

Quem acompanha o MacMagazine já deve ter visto por aqui casos de invasões contra iPhones que foram detectadas pela Apple, com a empresa alertando os alvos sobre essas tentativas — as quais geralmente partem de governos extremistas e visam indivíduos como jornalistas, ativistas, etc.

No início deste ano, um caso parecido foi registrado — mas com um twist: pode se tratar do primeiro caso documentado de alguém que cria spyware e que foi alvo de uma tentativa de ataque.

De acordo com uma reportagem do TechCrunch, um desenvolvedor (cuja identidade foi mantida em anonimato) recebeu, no começo deste ano, um alerta de que a Apple havia “detectado um ataque de spyware mercenário direcionado contra o seu iPhone”.

Eu estava em pânico. Que diabos está acontecendo? Eu realmente não sabia o que pensar. Fui imediatamente comprar um telefone novo. Liguei para o meu pai. Foi uma bagunça enorme.

O desenvolvedor revelou que até recentemente desenvolvia tecnologias de vigilância para a Trenchant, fabricante de ferramentas para invasão de dispositivos eletrônicos.

Inclusive, ele disse acreditar que a notificação de ameaça a qual recebeu da Apple está conectada às circunstâncias da sua saída da Trenchant — de acordo co mele, a empresa o designou como bode expiatório para um vazamento prejudicial de ferramentas internas.

Procurada, a Apple não comentou o alerta enviado ao desenvolvedor, mas em ocorrências anteriores a empresa disse que não fornece informações sobre o que levou a enviar a notificação, pois isso pode “ajudar invasores de spyware mercenários a adaptar seu comportamento para evitar detecção no futuro”.