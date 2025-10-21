Apple contesta Lei dos Mercados Digitais, da UE, em tribunal do bloco

Crítica de longa data da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), da União Europeia, a Apple contestou hoje de forma contundente as regras do bloco — as quais, como bem sabemos, têm afetado sistemas e serviços como o iOS e a App Store.

Publicidade

Segundo informações da Bloomberg, o advogado da empresa, Daniel Beard, disse ao Tribunal Geral da UE em Luxemburgo nesta terça-feira que a legislação “impõe encargos extremamente onerosos e intrusivos”.

Beard também reafirmou que as regras de interoperabilidade da DMA — as quais obrigam o iPhone a funcionar com hardwares de terceiros — podem colocar a segurança e a privacidade dos usuários, bem como as propriedades intelectuais da Apple, em risco.

A empresa também argumenta que a App Store não deveria ser afetada pela DMA por não se tratar de um “serviço singular” de acordo com a definição da lei, o que a livraria do rótulo de “gatekeeper”. Em abril, vale lembrar, a UE multou a Apple em 500€ milhões por impedir, entre outras coisas, que desenvolvedores de apps distribuídos pela App Store redirecionem usuários para sistemas de pagamento alternativos.

Publicidade

Por fim, a Apple também contestou a tentativa recente da UE de enquadrar o iMessage como sendo um desses serviços, uma vez que o serviço de bate-papo, segundo ela, não gera uma receita direta para a empresa.

A resposta

O advogado da Comissão Europeia, Paul-John Loewenthal, rebateu as alegações da gigante de Cupertino ao dizer que o “controle absoluto” da empresa sobre o iPhone permitiu que ela obtivesse “lucros anormais em mercados complementares, onde seus concorrentes são prejudicados e não podem competir com ela em pé de igualdade”.

Só a Apple tem as chaves desse jardim murado. Ela decide quem entra e quem pode oferecer seus produtos e serviços aos usuários do iPhone. E, por meio desse controle, a Apple conquistou mais de um terço dos usuários de smartphones europeus.

Além da Apple, a DMA também mira empresas como Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta e ByteDance. A contestação de hoje faz com que Maçã se torne a primeira empresa a apresentar uma contestação de mérito em larga escala à lei.

O Tribunal ainda deverá divulgar uma decisão sobre até que ponto a UE poderá obrigar a Apple a abrir seus dispositivos e sistemas — e o posicionamento de hoje da empresa tem como objetivo justamente influenciar nisso. Vejamos, agora, se isso surtirá algum efeito.