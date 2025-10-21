Apple não desiste da briga sobre links de pagamentos externos nos EUA

A Apple voltou, nesta terça-feira (21/10), ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito em San Francisco (Califórnia), para contestar uma decisão que obriga a empresa a permitir links externos dentro da App Store, para opções de pagamento de terceiros. O caso é mais um capítulo da longa disputa judicial contra a Epic Games, iniciada em 2020, e poderá ter impacto direto no modelo de negócio da loja de aplicativos da Maçã.

A audiência ocorre após a juíza Yvonne Gonzalez Rogers, responsável pelo julgamento original (em 2021), afirmar que a Apple violou deliberadamente a ordem judicial que exigia maior flexibilidade aos desenvolvedores. A magistrada havia determinado que a Maçã permitisse redirecionamentos para pagamentos fora da plataforma, mas a Apple reagiu criando uma nova taxa de 27% sobre essas transações — medida que, segundo a Epic, mantém o mesmo controle econômico anteriormente contestado.

A decisão de abril também bloqueou a cobrança de comissões sobre compras realizadas fora da App Store e impôs limites ao tipo de linguagem e design que os desenvolvedores podem usar para conduzir os usuários a sites externos. O julgamento atual é conduzido pelos mesmos três juízes que, em 2023, haviam mantido a maior parte da decisão original de Rogers.

A origem da disputa

A disputa, que já dura mais de cinco anos, gira em torno do modelo de comissões de 15% a 30% adotado pela Apple em vendas digitais. A companhia de Cupertino afirma que o sistema garante segurança e qualidade na experiência do usuário, enquanto a Epic e outras companhias, como Amazon e Spotify, argumentam que as restrições da loja limitam a concorrência e encarecem o preço ao consumidor.

O caso ganhou peso adicional após Rogers encaminhar a Apple a promotores federais para uma possível investigação criminal sobre o descumprimento das suas ordens. Ao mesmo tempo, a empresa enfrenta ações antitruste do Departamento de Justiça e de procuradores estaduais americanos, além de novas regulamentações na Europa que obrigam a abertura de ecossistemas digitais a sistemas de pagamentos alternativos.

A disputa é vista como um dos confrontos mais importantes da era moderna na tecnologia, em uma série de processos que envolvem bilhões de dólares sendo contestados.

