Apple não desiste da briga sobre links de pagamentos externos nos EUA

Bruno S. Gentile
21/10/2025 • 18:27
ID 210827249 | Apple © Camilo Concha | Dreamstime.com
Logos da Apple e da Epic Games

A Apple voltou, nesta terça-feira (21/10), ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito em San Francisco (Califórnia), para contestar uma decisão que obriga a empresa a permitir links externos dentro da App Store, para opções de pagamento de terceiros. O caso é mais um capítulo da longa disputa judicial contra a Epic Games, iniciada em 2020, e poderá ter impacto direto no modelo de negócio da loja de aplicativos da Maçã.

A audiência ocorre após a juíza Yvonne Gonzalez Rogers, responsável pelo julgamento original (em 2021), afirmar que a Apple violou deliberadamente a ordem judicial que exigia maior flexibilidade aos desenvolvedores. A magistrada havia determinado que a Maçã permitisse redirecionamentos para pagamentos fora da plataforma, mas a Apple reagiu criando uma nova taxa de 27% sobre essas transações — medida que, segundo a Epic, mantém o mesmo controle econômico anteriormente contestado.

A decisão de abril também bloqueou a cobrança de comissões sobre compras realizadas fora da App Store e impôs limites ao tipo de linguagem e design que os desenvolvedores podem usar para conduzir os usuários a sites externos. O julgamento atual é conduzido pelos mesmos três juízes que, em 2023, haviam mantido a maior parte da decisão original de Rogers.

A origem da disputa

A disputa, que já dura mais de cinco anos, gira em torno do modelo de comissões de 15% a 30% adotado pela Apple em vendas digitais. A companhia de Cupertino afirma que o sistema garante segurança e qualidade na experiência do usuário, enquanto a Epic e outras companhias, como Amazon e Spotify, argumentam que as restrições da loja limitam a concorrência e encarecem o preço ao consumidor.

O caso ganhou peso adicional após Rogers encaminhar a Apple a promotores federais para uma possível investigação criminal sobre o descumprimento das suas ordens. Ao mesmo tempo, a empresa enfrenta ações antitruste do Departamento de Justiça e de procuradores estaduais americanos, além de novas regulamentações na Europa que obrigam a abertura de ecossistemas digitais a sistemas de pagamentos alternativos.

A disputa é vista como um dos confrontos mais importantes da era moderna na tecnologia, em uma série de processos que envolvem bilhões de dólares sendo contestados.

via Bloomberg

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
