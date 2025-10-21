Navegue

Apple TV anuncia novo especial “The First Snow of Fraggle Rock”

Douglas Nascimento
21/10/2025 • 11:43
Divulgação/Apple

O Apple TV anunciou hoje o especial de fim de ano “The First Snow of Fraggle Rock”, o qual trará os personagens queridos da série clássica de volta à cena globalmente no dia 5 de dezembro (uma sexta-feira).

Dos mesmos criadores de “A Rocha Encantada: De Volta à Caverna” (“Fraggle Rock: Back to the Rock”), o novo especial contará com uma uma participação especial da artista Lele Pons, a qual cantará músicas clássicas da franquia com Gobo.

Divulgação/Apple

Nessa nova aparição, os Fraggles estarão aguardando ansiosamente a primeira neve da temporada, mas tudo é arruinado quando ela finalmente chega e Gobo não consegue escrever a música de férias tão esperada por todos.

Com o protagonista viajando pela primeira vez para o mundo dos humanos, os Fraggles e Gorgs aprenderão que “belos momentos nem sempre são perfeitos — mas podem ser tão únicos e memoráveis quanto flocos de neve”.

Divulgação/Apple

A produção é de Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld, Alex Cuthbertson, Arnon Milchan e Yariv Milchan, enquanto Dave Goelz e Karen Prell são coprodutores executivos.

Com roteiro de Fusfeld e Cuthbertson, “The First Snow of Fraggle Rock” é dirigida por Jon Rosenbaum e conta ainda com Harvey Mason Jr. atuando como produtor musical executivo e Tim O’Brien como coprodutor.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
