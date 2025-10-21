Navegue

Apple TV: veja as primeiras imagens da 3ª temporada de “Shrinking”, que estreará em 28 de janeiro

Bruno Cardoso
21/10/2025 • 12:58

O Apple TV divulgou hoje as primeiras imagens da terceira temporada de “Falando a Real” (“Shrinking”), cuja estreia está marcada para 28 de janeiro de 2026 (uma quarta-feira).

Anunciada há um ano, essa nova parte da produção terá 11 episódios, os quais serão liberados semanalmente até 8 de abril.

Nova temporada, novos limites, mesmos trabalhos em andamento.
Sua primeira olhada na 3ª temporada de #Shrinking.

Na série, Jason Segel estrela ao lado de Harrison Ford, das indicadas ao Emmy Christa Miller e Jessica Williams, além de Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Cocriada por Bill Lawrence, Brett Goldstein (conhecido por seu papel em “Ted Lasso”) e Segel, a terceira temporada da série também conta com Isabella Gomez, Sherry Cola, Jeff Daniels (participação especial) e Michael J. Fox em seu elenco.

Os cocriadores atuam também como produtores executivos ao lado de Ashley Nicole Black e Bill Posley na terceira temporada.

As duas primeiras temporadas de “Falando a Real” já estão disponíveis na íntegra no Apple TV.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
