Avião é apreendido com 571 iPhones importados ilegalmente em Santa Catarina

A Receita Federal apreendeu ontem no Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC), um avião contendo nada menos que 571 iPhones importados ilegalmente para o Brasil.

O flagrante aconteceu quando as equipes se depararam com um veículo estacionado em frente a um hangar, ocasião na qual seu motorista auxiliava o piloto da aeronave a empurrá-la para dentro de um galpão.

Na ocasião, foi constatado que os aparelhos careciam da devida comprovação de importação regular. De acordo com o órgão, eles foram avaliados em mais de R$3 milhões.

Tanto a aeronave quanto o veículo e as mercadorias foram apreendidos, enquanto os dois homens receberam voz de prisão por crime de descaminho e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Florianópolis (SC).

O piloto em questão, inclusive, já havia sido preso em 2023 por transportar 452 smartphones escondidos em um fundo falso no para-choque traseiro de um veículo. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$809 mil.

dica do Marco Queiroz, via InfoMoney