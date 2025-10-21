Claude Code é lançado em versão beta na web e no iOS

A Anthropic anunciou hoje duas expansões importantes para o Claude Code, seu assistente de programação alimentado por inteligência artificial. Agora ele está disponível em fase de testes na web e também no iOS.

Permitindo iniciar sessões de programação sem precisar abrir o terminal, o Claude Code na web funciona de forma bem simples e direta, bastando conectar seus repositórios do GitHub e descrever o que precisa para que ele implemente.

Um dos pontos de maior destaque dessa abordagem é que cada sessão é executada em um ambiente isolado e com acompanhamento de progresso em tempo real — o que permite direcionamento e ajustes durante as tarefas.

Cada tarefa do Claude Code é executada em um ambiente isolado (sandbox), com restrições de rede e de sistema de arquivos. As interações com o Git são feitas por meio de um serviço proxy seguro, garantindo que o Claude só tenha acesso a repositórios autorizados — ajudando a manter seu código e credenciais protegidos durante todo o fluxo de trabalho.

Essa interface na web permite ao Claude responder perguntas sobre o funcionamento dos projetos e repositórios, corrigir bugs e realizar tarefas rotineiras, bem como gerenciar alterações feitas a nível de back-end.

Quando falamos especificamente do app do Claude para iOS, a Anthropic destaca que trata-se ainda de uma versão bem inicial, a qual foi projetada para permitir a desenvolvedores explorar a programação em qualquer lugar.

