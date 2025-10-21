Como ajustar o equalizador dos Sons de Fundo [iPhone, iPad e Mac]

Para aumentar o conforto e minimizar as distrações, a Apple passou a permitir que pessoas as quais utilizam o recurso Sons de Fundo (Background Sounds) ajustem o equalizador, personalizando o tom e o balanço dos efeito sonoros disponíveis.
Isso, vale observar, chegou aos iPhones, iPads e Macs com o iOS/iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26. A seguir, verifique como utilizar isso nos seus aparelhos! 🔊
Como ajustar o equalizador dos Sons de Fundo no iPhone e iPad
Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Acessibilidade”. Em seguida, vá até Áudio e Visual » Sons de Fundo » Equalizador.
Habilite “Equalizador” e ajuste o som de acordo com a sua preferência (ajustes relacionados), arrastando o controle deslizante “Balanço” para mover os sons para a esquerda ou para a direita e a grade de tom para ajustar o contorno dos sons.
Você também pode tocar em “Amplo” para ouvir as faixas de frequência mais amplas (com um som mais rico) ou em “Foco” para ouvir faixas de frequência específicas (com menos distração de áudio).
Como ajustar o equalizador dos Sons de Fundo no Mac
Acesse Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Acessibilidade”. Selecione “Áudio” e “Escolher…”, ao lado de “Equalizador”.
Depois de fazer os ajustes desejados, clique em “OK”.