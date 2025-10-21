Como compartilhar os seus ajustes de acessibilidade com outros aparelhos

Os recursos de acessibilidade disponibilizados pela Apple em seus dispositivos são muito elogiados pelos usuários e pela indústria.

Com a mesma atenção aos detalhes de outras funções criadas pela empresa, elas permitem que usuários com alguma dificuldade de audição, visão, fala, mobilidade ou cognição possam usufruir dos recursos de iPhones, iPads, Apple Watches, AirPods, Macs, etc.

Com o iOS/iPadOS 26, a Apple passou a permitir que você compartilhe, de forma temporária, os ajustes de acessibilidade com outro iPhone ou iPad. Isso pode ser útil caso esteja com o iPhone de alguém emprestado ou usando um iPad público, por exemplo. Ao terminar de usar o aparelho, você pode remover esses ajustes facilmente.

Veja o que é possível compartilhar e como utilizar isso na prática! 🙂

O que pode ser compartilhado

Acesso Total com Teclado

Adaptações de Toque

Áudio e Visual

Botão Lateral

Fala ao Vivo

Leitura e Fala

Resposta Tátil da Música

Tela e Texto

Texto sob Cursor e Ampliação ao Digitar

VoiceOver

Zoom

Como compartilhar os ajustes de acessibilidade

Abra os Ajustes (Settings) no seu iPhone ou iPad e toque em “Acessibilidade”. No final da página, selecione “Compartilhar Ajustes de Acessibilidade” e novamente “Compartilhar Ajustes de Acessibilidade”. Nessa mesma seção, você também pode optar por sincronizar ou não os ajustes do dispositivo.

Certifique‑se de que ambos os dispositivos (o seu e o que você quer compartilhar) estão com o Bluetooth e o Wi‑Fi ativados e siga um dos procedimentos abaixo:

Toque em um dispositivo nos seus contatos ou com uma sessão iniciada na sua conta do iCloud.

Aproxime a parte superior do seu iPhone da parte superior do outro iPhone.

Toque em “Buscar Pessoas por Perto” e mantenha três dedos na tela do outro dispositivo para criar um código de seis dígitos. Insira-o no seu dispositivo e selecione o nome do outro dispositivo.

Para aceitar o pedido de compartilhamento, toque em “Aceitar” ou mantenha três dedos na tela do outro dispositivo.

Quando acabar de usar o dispositivo, realize uma das seguintes ações:

Em iPhones com Ilha Dinâmica (Dynamic Island): toque no botão Acessibilidade na parte superior da tela e em “Parar de Compartilhar”.

Nos demais dispositivos: selecione o botão “Compartilhar Ajustes de Acessibilidade” na Barra de Estado e toque em “Parar de Compartilhar”.

Você também pode fazer isso bloqueando o iPhone/iPad e deixando que ele entre em repouso ou pressionando três vezes o botão lateral (ou o botão de Início).