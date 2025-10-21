Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhone funcional é encontrado enterrado em praia com detector de metais

Douglas Nascimento
21/10/2025 • 08:30
iPhone submerso

Mateus Natan da Silva [@embuscadeumtesouroperdido] foi surpreendido recentemente ao encontrar um iPhone enterrado em uma praia de Santa Catarina (SC) — isso com a ajuda de um detector de metais, dispositivo utilizado por ele para encontrar itens valiosos perdidos.

Publicidade

No vídeo, é possível perceber o detector de metais começa a sinalizar fortemente a presença de algum objeto de metal. Após escavar um pouco, ele percebe se tratar de um iPhone, o qual estava bastante molhado e completamente coberto de areia — mas aparentemente intacto.

Posts relacionados

Já em casa, o influenciador lavou o aparelho com água corrente, o deixou submerso no arroz por dois dias (não que isso funcione, mas…) e, voilà! Ele ligou direitinho. O próximo passo foi tentar descobrir quem era o(a) dono(a) do iPhone, uma vez que ele não havia sido marcado como perdido pelo(a) proprietário(a).

A solução encontrada por Mateus foi colocar o chip presente no iPhone em seu próprio aparelho — o que o permitiu visualizar o número atrelado a ele. Ao tentar enviar um Pix para o número em questão, por sua vez, ele conseguiu descobrir o nome da mulher que perdeu o smartphone.

Para chegar até ela, o influencer fez um story no Instagram com o nome e foi ajudado pelos seus mais de 500 mil seguidores a encontrá-la. A proprietária já tinha até mesmo comprado um novo smartphone, uma vez que havia perdido as esperanças de encontrar o que havia perdido.

Publicidade

Segundo Mateus, com base no dia em que o aparelho foi perdido em relação ao em que foi achado, ele deve ter ficado pelo menos dois dias submerso — o que é uma bela de uma prova da resistência dos iPhones.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

dica do Bruno Franco

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Acessibilidade: como usar a Lupa no Mac
Posts relacionados