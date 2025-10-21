iPhone funcional é encontrado enterrado em praia com detector de metais

Mateus Natan da Silva [@embuscadeumtesouroperdido] foi surpreendido recentemente ao encontrar um iPhone enterrado em uma praia de Santa Catarina (SC) — isso com a ajuda de um detector de metais, dispositivo utilizado por ele para encontrar itens valiosos perdidos.

No vídeo, é possível perceber o detector de metais começa a sinalizar fortemente a presença de algum objeto de metal. Após escavar um pouco, ele percebe se tratar de um iPhone, o qual estava bastante molhado e completamente coberto de areia — mas aparentemente intacto.

Já em casa, o influenciador lavou o aparelho com água corrente, o deixou submerso no arroz por dois dias (não que isso funcione, mas…) e, voilà! Ele ligou direitinho. O próximo passo foi tentar descobrir quem era o(a) dono(a) do iPhone, uma vez que ele não havia sido marcado como perdido pelo(a) proprietário(a).

A solução encontrada por Mateus foi colocar o chip presente no iPhone em seu próprio aparelho — o que o permitiu visualizar o número atrelado a ele. Ao tentar enviar um Pix para o número em questão, por sua vez, ele conseguiu descobrir o nome da mulher que perdeu o smartphone.

Para chegar até ela, o influencer fez um story no Instagram com o nome e foi ajudado pelos seus mais de 500 mil seguidores a encontrá-la. A proprietária já tinha até mesmo comprado um novo smartphone, uma vez que havia perdido as esperanças de encontrar o que havia perdido.

Segundo Mateus, com base no dia em que o aparelho foi perdido em relação ao em que foi achado, ele deve ter ficado pelo menos dois dias submerso — o que é uma bela de uma prova da resistência dos iPhones.

dica do Bruno Franco