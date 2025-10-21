Nate Jackson entra para o elenco da série “Bad Monkey”, do Apple TV

Informações do Deadline dão conta de que o ator Nate Jackson entrou para o elenco da segunda temporada de “Bad Monkey”, série de comédia do Apple TV.

Jackson é a sexta adição recente ao time de estrelas da série, que é liderado pelo protagonista Vince Vaughn. Além dele, também ficamos sabendo das entradas de Sam Jaeger, Zavior Phillips, John Malkovich, Yvonne Strahovski e John Ortiz.

Baseada no romance bestseller de Carl Hiaasen, a primeira temporada de “Bad Monkey” conta a história de Andrew Yancy (Vaughn), um ex-membro do Departamento de Polícia de Miami que se depara com um caso que começa com um braço humano pescado por turistas — situação que ele vê como a oportunidade perfeita para voltar à ativa, precisando apenas aguentar um bando de excêntricos da Flórida e um macaco mau.

A segunda temporada será baseada em uma nova história original, na qual Yancy deve desvendar um possível caso de assassinato, de modo que o xerife poderá resgatá-lo do seu trabalho de inspetor de saúde. Ainda não há detalhes sobre o personagem de Jackson na produção, mas sabemos que ele será recorrente.

Completam o elenco da série L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, Charlotte Lawrence, e Zach Braff.

“Bad Monkey” conta com produção executiva de Vaughn, Bill Lawrence, Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega, Liza Katzer e Adam Sztykiel.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

