Ícone do ChatGPT Atlas

OpenAI lança ChatGPT Atlas, seu navegador com modo Agente, recursos de memória e mais

Ele já está disponível para macOS a partir de hoje
Luiz Gustavo Ribeiro
21/10/2025 • 15:35
Leitura de 2 minuto

A OpenAI revelou hoje sua mais nova aposta no mercado de inteligência artificial — que competirá com grandes players do mercado. Trata-se do próprio navegador da empresa, batizado de ChatGPT Atlas.

Publicidade

A empresa fez o anúncio em uma transmissão ao vivo — após divulgar um teaser mais cedo no qual mostrava abas do navegador em uma tela branca. O ChatGPT Atlas está disponível globalmente para macOS a partir de hoje, enquanto o acesso para iOS, Windows e Android “chegará em breve”, segundo a empresa.

Conheça nosso novo navegador: ChatGPT Atlas.

Disponível hoje no macOS: chatgpt.com/atlas

Visualmente inspirado no Chrome, um dos melhores recursos do browser é a memória, tornando-o “mais personalizado e mais útil para você”, além de um modo Agente, o que significa que o ChatGPT agora pode realizar ações por você — seja ajudá-lo a fazer reservas em hotéis ou agendar voos ou até mesmo editar um documento no qual você está trabalhando.

A empresa informou, porém, que o modo Agente do Atlas está disponível apenas para usuários do ChatGPT Plus e Pro por enquanto.

Publicidade

O modo Agente no Atlas conclui tarefas mais rapidamente enquanto você navega na web.

Disponível em versão prévia para usuários Plus, Pro e Business.

Os usuários podem ainda ver e gerenciar as “memórias” do navegador nas configurações, bem como abrir janelas anônimas.

Peça ao ChatGPT para abrir, fechar, reabrir, marcar como favorito ou revisitar qualquer uma das suas guias.

Publicidade

Sempre que você clica em um link de um resultado de pesquisa no Atlas, ele exibe, por padrão, uma tela dividida com a página da web e a transcrição do ChatGPT, com o objetivo de exibir um “companheiro” o tempo todo — embora o usuário possa desativar a tela dividida, se preferir.

O ChatGPT pode ver a página em que você está e responder às suas perguntas diretamente pelo Ask ChatGPT na barra lateral.

O navegador pode, ainda, oferecer sugestões em qualquer página que você esteja digitando, bem como receber ajuda do chatbot ao destacar texto em emails, convites de calendário ou documentos.

Publicidade

O ChatGPT pode oferecer sugestões onde quer que você esteja digitando na web.

Com dito, o ChatGPT Atlas já está disponível a partir de hoje para macOS.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
