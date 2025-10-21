OpenAI lança ChatGPT Atlas, seu navegador com modo Agente, recursos de memória e mais

A OpenAI revelou hoje sua mais nova aposta no mercado de inteligência artificial — que competirá com grandes players do mercado. Trata-se do próprio navegador da empresa, batizado de ChatGPT Atlas.

A empresa fez o anúncio em uma transmissão ao vivo — após divulgar um teaser mais cedo no qual mostrava abas do navegador em uma tela branca. O ChatGPT Atlas está disponível globalmente para macOS a partir de hoje, enquanto o acesso para iOS, Windows e Android “chegará em breve”, segundo a empresa.

Meet our new browser—ChatGPT Atlas.



Available today on macOS: https://t.co/UFKSQXvwHT pic.twitter.com/AakZyUk2BV — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025 Conheça nosso novo navegador: ChatGPT Atlas.



Disponível hoje no macOS: chatgpt.com/atlas

Visualmente inspirado no Chrome, um dos melhores recursos do browser é a memória, tornando-o “mais personalizado e mais útil para você”, além de um modo Agente, o que significa que o ChatGPT agora pode realizar ações por você — seja ajudá-lo a fazer reservas em hotéis ou agendar voos ou até mesmo editar um documento no qual você está trabalhando.

A empresa informou, porém, que o modo Agente do Atlas está disponível apenas para usuários do ChatGPT Plus e Pro por enquanto.

Agent mode in Atlas completes tasks faster as you browse the web.



Available in preview for Plus, Pro, and Business users. pic.twitter.com/JvSKolLXib — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

O modo Agente no Atlas conclui tarefas mais rapidamente enquanto você navega na web.



Disponível em versão prévia para usuários Plus, Pro e Business.

Os usuários podem ainda ver e gerenciar as “memórias” do navegador nas configurações, bem como abrir janelas anônimas.

Ask ChatGPT to open, close, reopen, bookmark or revisit any of your tabs. pic.twitter.com/1pmbJlYkme — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

Peça ao ChatGPT para abrir, fechar, reabrir, marcar como favorito ou revisitar qualquer uma das suas guias.

Sempre que você clica em um link de um resultado de pesquisa no Atlas, ele exibe, por padrão, uma tela dividida com a página da web e a transcrição do ChatGPT, com o objetivo de exibir um “companheiro” o tempo todo — embora o usuário possa desativar a tela dividida, se preferir.

ChatGPT can see the page you’re on and answer your questions right there via the Ask ChatGPT sidebar. pic.twitter.com/e4RQrpIVF6 — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

O ChatGPT pode ver a página em que você está e responder às suas perguntas diretamente pelo Ask ChatGPT na barra lateral.

O navegador pode, ainda, oferecer sugestões em qualquer página que você esteja digitando, bem como receber ajuda do chatbot ao destacar texto em emails, convites de calendário ou documentos.

ChatGPT can offer suggestions wherever you’re typing on the web. pic.twitter.com/xoUIXNju6Q — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

O ChatGPT pode oferecer sugestões onde quer que você esteja digitando na web.

Com dito, o ChatGPT Atlas já está disponível a partir de hoje para macOS.