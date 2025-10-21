Navegue

Peso excessivo e outros obstáculos fazem Apple adiar “iPad Fold” para 2029, diz Bloomberg

Bruno Cardoso
21/10/2025 • 16:57
Conceito de notebook dobrável

Especulado há alguns anos, o aguardado iPad dobrável poderá demorar mais do que o esperado para chegar ao mercado, segundo informações da Bloomberg.

Previsto inicialmente para 2028, o dispositivo teria uma tela OLED 1 Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. de generosas 18 polegadas, desenvolvida em parceria com a Samsung Display, além de contar com a mesma tecnologia do “iPhone Fold” para eliminar vincos na tela.

Com o codinome J312, esse dispositivo também não contaria com uma tela externa, tornando-o bastante similar a um MacBook de 13″ quando fechado, além de trazer uma estrutura de alumínio.

De acordo com o veículo, os engenheiros da companhia estão preocupados com o peso atual desse iPad, que ainda está em fase de prototipagem. Só para efeito de comparação, enquanto o iPad Pro (M5) de 13″ pode chegar a até 582g, esse modelo dobrável teria atualmente algo em torno de 1,5kg.

Pessoas envolvidas com o desenvolvimento do iPad dobrável teriam dito ainda que o modelo é bastante parecido com o MateBook Fold, da HUAWEI, o qual também conta com uma tela de 18″, mas é cerca de 450g mais leve — além de custar cerca de US$3.400 (a expectativa interna da Apple é que o seu modelo também custe algo em torno de US$3.000).

Esses obstáculos teriam feito o time responsável pelo desenvolvimento do “iPad Fold” adotar uma postura mais cética em relação ao seu lançamento. Embora a Apple tenha, segundo a Bloomberg, “adiado” esse produto para 2029, alguns engenheiros parecem incertos de que será sequer lançado.

Esse rumor vem apenas alguns dias após o anúncio dos novos iPads Pro, que agora contam com o chip M5. A expectativa da Apple seria revitalizar a sua linha de tablets com a introdução desse modelo dobrável após quedas nas vendas nos últimos anos.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
