Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: The Almost Gone, Out There: Ω Edition, Mockup Screenshot e mais!

Marcelo Melo
21/10/2025 • 21:30

Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção promoções na App Store!

The Almost Gone, criado pelo pessoal da Playdigious, é um jogo de quebra-cabeças instigante e nosso destaque do dia.

Um universo entre vida e morte, onde você se encontra isolado, sozinho, na busca de respostas sobre a história e descobertas de segredos — afinal, como você foi parar nesse mundo?

Vivencie os dioramas e conexões complexas da sua vida, e as ondulações que todos nós criamos, neste premiado jogo de quebra-cabeça narrativo.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Exploração espacial.

Jogo de corrida.

Puzzles.

Aplicativos

Utilitário para desenvolvedores.

Aprenda a calcular sem calculadora.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
