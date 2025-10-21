Promoções na App Store: The Almost Gone, Out There: Ω Edition, Mockup Screenshot e mais!

Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção promoções na App Store!
The Almost Gone, criado pelo pessoal da Playdigious, é um jogo de quebra-cabeças instigante e nosso destaque do dia.
Um universo entre vida e morte, onde você se encontra isolado, sozinho, na busca de respostas sobre a história e descobertas de segredos — afinal, como você foi parar nesse mundo?
Vivencie os dioramas e conexões complexas da sua vida, e as ondulações que todos nós criamos, neste premiado jogo de quebra-cabeça narrativo.
Confira um vídeo:
Jogos
Exploração espacial.
Jogo de corrida.
Puzzles.
Aplicativos
Utilitário para desenvolvedores.
Aprenda a calcular sem calculadora.
