Remess: app para macOS detalha o seu uso do iMessage em um painel visual

O desenvolvedor Fahmi Omer lançou o app Remess, um repositório para macOS que transforma o histórico de mensagens do iMessage em um painel visual com estatísticas, gráficos e padrões de uso. A proposta é permitir que o usuário visualize a própria vida em textos, entendendo seus hábitos, frequências e conexões mantidas ao longo do tempo.

O app acessa localmente os banco de dados dos apps Mensagens (Messages) e Contatos (Contacts) no Mac, exibindo informações como o número total de mensagens enviadas e recebidas, o ano em que o usuário mais trocou textos e a quantidade de pessoas com quem interagiu. Também é possível filtrar os resultados por ano e explorar gráficos com palavras mais usadas e contatos mais frequentes.

Por ser um projeto open source, o código do Remess pode ser inspecionado no GitHub, garantindo transparência sobre como os dados serão processados em caso de uso. O aplicativo não envia informações para servidores externos — toda a análise ocorre de forma local.

Para funcionar, no entanto, o Remess requer permissões de amplo acesso, como o Acesso Total ao Disco (Full Disk Access) e autorização para ler contatos, o que exige um nível maior de confiança por parte do usuário. A instalação também demanda o uso de um comando no Terminal para controlar o Gatekeeper, sistema de segurança do macOS que bloqueia apps não verificados.

Depois de configurado, o aplicativo oferece uma visão panorâmica das conversas, com gráficos de atividade diária, nuvem de palavras e ranking de contatos mais ativos.

Disponível gratuitamente, o Remess pode ser baixado e explorado por qualquer usuário de Mac que utiliza com frequência o iMessage para se comunicar e que queira entender melhor seu próprio histórico de mensagens.

