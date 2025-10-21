Segunda temporada de “Hijack” ganha primeiras imagens e data de estreia no Apple TV

Fãs da série de ação “Sequestro no Ar” (“Hijack”), do Apple TV, foram agraciados hoje com as primeiras imagens e a data de estreia da aguardada segunda temporada da produção estrelada e produzida pelo vencedor do SAG Award e indicado ao Emmy, Idris Elba.

Conforme divulgado pela Maçã, a segunda temporada terá oito episódios, sendo que os dois primeiros estrearão globalmente no dia 14 de janeiro de 2026 (uma quarta-feira), enquanto os restantes serão liberados semanalmente até 25 de fevereiro de 2026.

Na segunda temporada de “Hijack”, um trem do metrô de Berlim e seus passageiros são feitos reféns, enquanto as autoridades lutam para salvar centenas de vidas. Sam Nelson (Elba) está no centro da crise a bordo, onde uma decisão errada pode significar um desastre.

A segunda temporada reúne novamente seu elenco de estrelas, incluindo Elba, que recebeu uma indicação ao Emmy por sua atuação na primeira temporada, Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi. A série também contará com novos nomes como Christian Näthe, Clare-Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams e Christiane Paul.

Como supracitado, também foram divulgadas as primeiras imagens da nova temporada:

Criada por George Kay e Jim Field Smith, que também atuam como produtores executivos pela Idiotlamp Productions, a segunda temporada de “Hijack” tem ainda produção executiva de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash (da 60Forty Films). Field Smith também atua como diretor principal da série.

A aclamada primeira temporada (que alcançou rapidamente a classificação “Certified Fresh” no Rotten Tomatoes) já está disponível na íntegra no Apple TV.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias.

