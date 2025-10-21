Navegue

Vídeo: review completo dos AirPods Pro 3

Rafael Fischmann
21/10/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Ainda no mês passado, vocês acompanharam por aqui nosso vídeo de unboxing + hands-on dos AirPods Pro 3.

Desde então, venho usando-os intensa e diariamente para agora, com bastante propriedade, trazê-los meu review completo desses fones de ouvido.

Simbora? 😉

Lançados em outubro, os AirPods Pro 3 já estão à venda inclusive no Brasil, onde custam R$2.700 (ou R$2.429,10 para pagamentos à vista). Nos Estados Unidos, eles saem por US$250; já em Portugal, por 250€.

Apoio: Artlist

Logo do Artlist

O Artlist é uma plataforma criativa que oferece ferramentas de ponta baseadas em inteligência artificial e uma ampla biblioteca de recursos digitais para criadores. Lá você encontra músicas e efeitos sonoros altamente curados, gerador de imagens e vídeos com IA, vozes exclusivas para narração, vídeos stock com narrativa e modelos de vídeo totalmente personalizáveis — tudo com downloads ilimitados incluídos em todos os planos. Assinando o plano anual, você ainda ganha 2 meses grátis!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
