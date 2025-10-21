Vídeo: review completo dos AirPods Pro 3

Ainda no mês passado, vocês acompanharam por aqui nosso vídeo de unboxing + hands-on dos AirPods Pro 3.

Desde então, venho usando-os intensa e diariamente para agora, com bastante propriedade, trazê-los meu review completo desses fones de ouvido.

Simbora? 😉

Lançados em outubro, os AirPods Pro 3 já estão à venda inclusive no Brasil, onde custam R$2.700 (ou R$2.429,10 para pagamentos à vista). Nos Estados Unidos, eles saem por US$250; já em Portugal, por 250€.

