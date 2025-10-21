WhatsApp testa recursos para reduzir spam e evitar golpes no app

A Meta está tentando um par de novos recursos no WhatsApp com o objetivo de aprimorar a experiência e a segurança dos usuários na sua plataforma.

Publicidade

Entre eles, o mensageiro quer reduzir o índice de spam ao restringir o número de mensagens que usuários individuais e empresas podem enviar para pessoas desconhecidas sem obter resposta.

Ou seja, todas as mensagens que tanto usuários quanto empresas enviam para outras pessoas serão contabilizadas em um novo limite mensal — o qual, depois de atingido, impedirá o envio de novas mensagens a menos que recebam uma resposta.

No entanto, quando uma empresa ou indivíduo estiver prestes a atingir o limite, o aplicativo exibirá um aviso mostrando a contagem de mensagens que ainda podem ser enviadas.

Publicidade

Segundo o WhatsApp, usuários comuns “geralmente não atingirão o limite” e sua experiência de mensagens não será afetada. Em vez disso, esse recurso está sendo projetado com pessoas e empresas que enviam mensagens em massa e spam em mente.

De acordo com o TechCrunch, o WhatsApp ainda não informou qual será o limite exato de mensagens, pois está testando diferentes opções durante o período de testes.

Golpes online

Também visando o conforto e, principalmente, a segurança de usuários, a Meta apresentou novos recursos de detecção de scam tanto para o WhatsApp quanto para o Messenger, como parte de sua iniciativa para evitar golpes online que têm como alvo pessoas mais velhas.

Publicidade

Nesse sentido, a empresa informou que começará a exibir avisos no WhatsApp quando os usuários tentarem compartilhar a tela durante chamadas — técnica que é frequentemente usada para induzir as vítimas a fornecer informações confidenciais, como dados bancários e códigos de verificação — e sinalizará possíveis mensagens fraudulentas no Messenger, que poderão ser enviadas à IA para análise.

Enquanto isso, no Messenger, a empresa está testando técnicas mais avançadas de detecção de golpes para analisar se uma mensagem recebida é suspeita. Em caso afirmativo, a ferramenta sinaliza que sinais de golpe foram detectados e alerta para “ter cuidado, pois você pode correr o risco de perder dinheiro”.

O alerta também indica uma variedade de técnicas comuns de golpes, como aquelas que envolvem trabalho remoto ou ofertas para ganhar dinheiro fácil, além de sugerir o bloqueio ou a denúncia da conta suspeita.