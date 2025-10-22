Além do chip M5: eis tudo o que mudou nos novos iPads Pro!

Lançados na quarta-feira da semana passada (15/10), os iPads Pro com o chip M5 chegam apenas com mudanças iterativas em relação aos seus antecessores, o que pode deixar algumas pessoas confusas na hora de decidir qual tablet comprar — principalmente quando a geração anterior pode ser encontrada por preços bem mais interessantes.

Pensando nisso, destacamos abaixo tudo o que mudou (e se manteve igual) de uma geração do tablet profissional da Apple para a outra — o que talvez lhe ajude a decidir entre desembolsar um pouco mais pelos modelos mais recentes ou economizar optando pelo modelo anterior, com o chip M4.

Bora lá?

Design e dimensões

Nesse quesito, mudou quase nada. Os novos iPads Pro continuam vindo com o mesmíssimo design ultrafino dos seus antecessores, contando inclusive com as mesmas opções de cores: preto-espacial e prateado.

Aparelho Espessura Altura Largura Peso iPad Pro de 13″ (M4 e M5) 5,1mm 281,6mm 215,5mm 579g (Wi-Fi) ou 582g (Wi-Fi + Cellular) iPad Pro de 11″ (M4 e M5) 5,3mm 249,7mm 177,5mm 444g (Wi-Fi) ou 446g (Wi-Fi + Cellular)

Esse “quase” se deve ao fato de que, ao contrário dos modelos com o chip M4, os iPads Pro com o chip M5 não vêm com a tradicional inscrição do nome do tablet na parte de trás do aparelho, a qual costumava ficar na parte inferior:

Tela

Essa história se repete para as telas Ultra Retina XDR dos novos tablets, que seguem vindo em opções de 11 e 13 polegadas, além de contarem com resoluções de 2420×1668 e 2752×2064 pixels, respectivamente.

Elas também seguem suportando as tecnologias ProMotion (taxa de atualização variável de até 120Hz), Cursor do Apple Pencil Pro e True Tone, além de apostarem na tecnologia OLED de camada dupla para níveis de brilho mais altos. Compatíveis com ampla tonalidade de cores (P3), elas também podem ser configuradas com vidro nano-texture nos modelos de 1TB e 2TB.

A única coisa que mudou em termos de tela é o suporte a displays externos, o qual pode chegar agora a até 120Hz no caso de monitores 4K. Ambas as gerações suportam displays externos de até 6K.

Divulgação/Apple

Memória e armazenamento

Aqui, as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. Enquanto as versões com 256GB e 512GB de armazenamento dos iPads Pro com o chip M4 vêm com “apenas” 8GB de memória unificada, os modelos equivalentes com o chip M5 vêm agora com 12GB, o que é algo a se considerar se você pretende ficar com o seu tablet por vários anos.

No caso dos modelos com 1TB e 2TB, nada mudou nesse aspecto, já que tanto os modelos com M4 quanto os modelos com M5 vêm com 16GB de memória unificada.

Além disso, de acordo com a Apple, os tablets mais recentes contam com uma tecnologia de armazenamento 2x mais rápida, embora ela não tenha fornecido números que ilustrem essa melhoria.

Processador

Aqui está talvez a diferença mais óbvia entre as duas gerações — afinal, são os chips M4 e M5 que distinguem esses tablets em todos os materiais de lançamento divulgados pela Apple.

Em termos de estrutura, ambos os chips são bem parecidos, contando com CPUs e GPUs de até 10 núcleos cada, além de um Neural Engine de 16 núcleos. O chip M5, porém, é construído numa litografia de 3 nanômetros de terceira geração, enquanto o chip M4 é feito numa litografia de 3nm de segunda geração.

Divulgação/Apple

A grande diferença aqui fica para a presença dos chamados Neural Accelerators no chip M5, sendo que existe um para cada núcleo de GPU, aumentando significativamente a performance dos iPads Pro mais recentes em tarefas de inteligência artificial. Entre os avanços do chip mais recente, também está uma uma largura de banda da memória maior (153GB/s, contra 120GB/s de antes).

Vale notar que os modelos M5 com 1TB e 2TB contam com uma CPU de 10 núcleos, enquanto os modelos de 256GB e 512GB vêm com uma de 9 núcleos.

O M5, no entanto, está longe de ser o único chip novo dos iPads Pro mais recentes, já que a Apple também trouxe o chip de conectividade N1 e o modem C1X e para o seu tablet pela primeira vez.

Totalmente projetado pela Maçã, o chip N1 torna os novos iPads Pro compatíveis com conexões Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Ele também oferece melhor desempenho quando conectado a redes de 5GHz que o chip de terceiros usado pela Apple nos iPads Pro (M4), o qual só suportava conexões Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Presente apenas nos modelos Wi‑Fi + Cellular, o modem C1X promete velocidades de navegação até 30% maiores ao mesmo tempo em que gasta menos energia do que o modem de terceiros presente nos iPads Pro (M4).

Câmeras e áudio

Essa é outra área em que, mais uma vez, nada mudou. Ambas as gerações de iPads Pro contam com uma câmera traseira grande-angular de 12 megapixels capaz de gravar vídeos ProRes em 4K (a 60 quadros por segundo). Ela também traz uma abertura de ƒ/1.8, zoom digital de até 5x, HDR 4 e um Flash True Tone adaptativo — sem contar, é claro, o scanner LiDAR.

Divulgação/Apple

A câmera frontal de 12MP, por sua vez, segue vindo na horizontal e sendo compatível com o recurso Palco Central (Center Stage), além de contar com uma abertura de ƒ/2.0, zoom out de 2x, HDR 4, flash Retina com True Tone, modo Retrato com efeito bokeh avançado e controle de profundidade, alcance dinâmico estendido para vídeo até 30qps, estabilização cinemática de vídeo e gravação de vídeo em 1080p a 25qps, 30qps ou 60qps.

Todos os modelos (M4 ou M5) vêm com quatro alto-falantes e quatro microfones com qualidade de estúdio.

Acessórios e conectividade

Como a Apple não fez nenhuma alteração na sua linha de acessórios desta vez (com exceção de um novo modelo do Magic Keyboard para iPad Air), absolutamente nada mudou nesse aspecto.

Divulgação/Apple

Não importa qual modelo você escolha, você continuará podendo adquirir um Magic Keyboard compatível, um Apple Pencil Pro ou um Apple Pencil com USB-C.

A forma de conectar esses e outros acessórios feitos por terceiros também não mudam, já que os iPads Pro com o chip M5 seguem vindo com uma porta Thunderbolt/USB 4 na parte de baixo e com o bom e velho Smart Connector na parte de trás.

Preço

Como explicamos nesse artigo, os iPads Pro com o chip M5 chegaram ligeiramente mais baratos que os modelos com o chip M4.

Enquanto o modelo de 11″ com 256GB partia de R$13 mil, ele agora sai por, no mínimo, R$12,5 mil. A versão com 2TB pode chegar a até R$28,1 mil, contra os R$28,6 mil da geração anterior.

Falando agora do iPad Pro de 13″, o modelo mais barato (de 256GB) sai por R$16 mil, contra os R$16,5 mil cobrados pelo modelo equivalente anterior. O mais caro, por sua vez, sai por R$31,6 mil, contra R$32,1 mil do modelo de 2024.

Apesar de esses preços atualizados jogarem a favor dos iPads Pro com o chip M5, ainda é possível achar os modelos anteriores por valores mais convidativos no varejo, o que sem dúvida é algo para se ter em mente.

E aí, vai comprar algum deles? Comente abaixo!

