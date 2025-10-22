Alto custo do chip “A20” poderá tornar a linha “iPhone 18” mais cara

O futuro chip “A20”, que possivelmente equipará a próxima geração do iPhone, deverá se tornar o processador mais caro já fabricado pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), marcando a estreia da Apple na litografia de 2 nanômetros.

Segundo informações de bastidores da indústria compartilhadas pelo China Times, o custo de produção desse novo componente será, pelo menos, 50% superior aos dos atuais chips de 3nm, como o A19/19 Pro.

A fabricante taiwanesa teria elevado o preço em razão do alto investimento em pesquisa e desenvolvimento e do início ainda recente da produção em larga escala, que exige ajustes até atingir um rendimento estável. O novo processo promete ganhos significativos em eficiência energética e desempenho, com maior densidade de transistores e menor consumo de energia, características essenciais para a próxima geração de iPhones.

Reiterating my prediction from six months ago: the 2H26 new iPhones (iPhone 18) will be powered by TSMC’s 2nm chips.



Worth noting, TSMC’s 2nm R&D trial yields reached 60–70% three months ago, and they’re now well above that. https://t.co/ZoWXFqfUnS — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 22, 2025 “Reiterando minha previsão de seis meses atrás: os novos iPhones do segundo semestre de 2026 (iPhone 18) serão equipados com chips de 2nm da TSMC.



Vale ressaltar que os rendimentos dos testes de R&D de 2nm da TSMC atingiram 60–70% há três meses e agora estão bem acima disso.”

Embora o aumento de custo seja expressivo, analistas avaliam que a Apple não deverá repassá-lo integralmente aos consumidores, seguindo a estratégia adotada em lançamentos anteriores. Isso porque o processador representa uma parcela relativamente pequena (cerca de 10%) do custo total de produção de um iPhone.

O novo chip, conforme aponta o China Times, poderá custar até US$280 por unidade, tornando-se o componente individual mais caro dentro do aparelho. O número, entretanto, gera estranhamento. O Cult of Mac aponta que, na verdade, o custo poderá ser de US$68. Para efeito de comparação, o A18 [Pro], usado no iPhone 16, custava aproximadamente US$45, em um custo total de US$416 por unidade. A diferença, ainda que não seja de US$235, como aponta o site chinês, ilustra bem o salto de complexidade do processo de fabricação.

A Apple deverá iniciar a produção em massa do novo chip ainda em 2025, em parceria exclusiva com TSMC, que mantém prioridade no fornecimento para os produtos da empresa.

via AppleInsider