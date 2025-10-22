Navegue

MacRumors
Render do chip "A20"

Alto custo do chip “A20” poderá tornar a linha “iPhone 18” mais cara

Bruno S. Gentile
22/10/2025 • 18:16
Leitura de 2 minuto

O futuro chip “A20”, que possivelmente equipará a próxima geração do iPhone, deverá se tornar o processador mais caro já fabricado pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), marcando a estreia da Apple na litografia de 2 nanômetros.

Publicidade

Segundo informações de bastidores da indústria compartilhadas pelo China Times, o custo de produção desse novo componente será, pelo menos, 50% superior aos dos atuais chips de 3nm, como o A19/19 Pro.

A fabricante taiwanesa teria elevado o preço em razão do alto investimento em pesquisa e desenvolvimento e do início ainda recente da produção em larga escala, que exige ajustes até atingir um rendimento estável. O novo processo promete ganhos significativos em eficiência energética e desempenho, com maior densidade de transistores e menor consumo de energia, características essenciais para a próxima geração de iPhones.

“Reiterando minha previsão de seis meses atrás: os novos iPhones do segundo semestre de 2026 (iPhone 18) serão equipados com chips de 2nm da TSMC.

Vale ressaltar que os rendimentos dos testes de R&D de 2nm da TSMC atingiram 60–70% há três meses e agora estão bem acima disso.”

Embora o aumento de custo seja expressivo, analistas avaliam que a Apple não deverá repassá-lo integralmente aos consumidores, seguindo a estratégia adotada em lançamentos anteriores. Isso porque o processador representa uma parcela relativamente pequena (cerca de 10%) do custo total de produção de um iPhone.

Publicidade

O novo chip, conforme aponta o China Times, poderá custar até US$280 por unidade, tornando-se o componente individual mais caro dentro do aparelho. O número, entretanto, gera estranhamento. O Cult of Mac aponta que, na verdade, o custo poderá ser de US$68. Para efeito de comparação, o A18 [Pro], usado no iPhone 16, custava aproximadamente US$45, em um custo total de US$416 por unidade. A diferença, ainda que não seja de US$235, como aponta o site chinês, ilustra bem o salto de complexidade do processo de fabricação.

A Apple deverá iniciar a produção em massa do novo chip ainda em 2025, em parceria exclusiva com TSMC, que mantém prioridade no fornecimento para os produtos da empresa.

via AppleInsider

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
