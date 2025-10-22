Apple lança nova Developer Strap para o Vision Pro, com velocidade de transferência maior

Além do Vision Pro com o chip M5, a Apple também lançou hoje uma nova versão da sua Developer Strap, acessório voltado para desenvolvedores que permite conectar o headset diretamente a um Mac.

Assim como o headset em si, o acessório traz basicamente o mesmo design da sua versão anterior, proporcionando a mesma experiência de reprodução de áudio e a mesma interface USB-C.

A grande diferença está mesmo na velocidade de transferência suportada pela Developer Strap de segunda geração, que pode agora chegar a até 20Gbps. Para efeito de comparação, o modelo anterior era limitado a 480Mbps.

A Developer Strap é um acessório opcional que fornece uma conexão USB-C entre o Apple Vision Pro e o Mac, e é útil para acelerar o desenvolvimento de aplicativos e jogos com uso intensivo de gráficos.

Ainda custando US$300 nos Estados Unidos, o acessório é retrocompatível com o Vision Pro (M2), o que significa que desenvolvedores não precisarão desembolsar mais US$3.500 para aproveitar as melhorias.

Para adquirir uma Developer Strap, é necessário ter uma conta de desenvolvedor (Apple Developer Program) registrada em um país onde o Vision Pro está disponível, o que obviamente ainda não inclui Brasil ou Portugal.

Esse lançamento vem após referências ao acessório pintarem na página de recursos do visionOS, como notado por usuários do Reddit no último final de semana.

