Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple lança nova Developer Strap para o Vision Pro, com velocidade de transferência maior

Bruno Cardoso
22/10/2025 • 16:57
Captura de tela/MacRumors
Developer Strap de segunda geração

Além do Vision Pro com o chip M5, a Apple também lançou hoje uma nova versão da sua Developer Strap, acessório voltado para desenvolvedores que permite conectar o headset diretamente a um Mac.

Publicidade

Assim como o headset em si, o acessório traz basicamente o mesmo design da sua versão anterior, proporcionando a mesma experiência de reprodução de áudio e a mesma interface USB-C.

A grande diferença está mesmo na velocidade de transferência suportada pela Developer Strap de segunda geração, que pode agora chegar a até 20Gbps. Para efeito de comparação, o modelo anterior era limitado a 480Mbps.

A Developer Strap é um acessório opcional que fornece uma conexão USB-C entre o Apple Vision Pro e o Mac, e é útil para acelerar o desenvolvimento de aplicativos e jogos com uso intensivo de gráficos.

Ainda custando US$300 nos Estados Unidos, o acessório é retrocompatível com o Vision Pro (M2), o que significa que desenvolvedores não precisarão desembolsar mais US$3.500 para aproveitar as melhorias.

Publicidade

Para adquirir uma Developer Strap, é necessário ter uma conta de desenvolvedor (Apple Developer Program) registrada em um país onde o Vision Pro está disponível, o que obviamente ainda não inclui Brasil ou Portugal.

Esse lançamento vem após referências ao acessório pintarem na página de recursos do visionOS, como notado por usuários do Reddit no último final de semana.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors [1, 2]

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

iPhone 11 é o celular usado mais vendido do Brasil pelo segundo ano consecutivo
Posts relacionados