Apple reduz fabricação do iPhone Air para níveis de “fim de produção”, diz site

Informações do Nikkei Asia dão conta de que a Apple voltou a reduzir a produção do iPhone Air — desta vez para níveis comumente vistos no fim do ciclo de fabricação de um produto.

Apesar da sua boa performance na China, o smartphone ultrafino da Maçã tem encontrado dificuldade para conquistar consumidores no resto do mundo, assim como o seu principal rival — o Galaxy S25 Edge, da Samsung.

De acordo com uma fornecedora da empresa ouvida pelo veículo, o número de aparelhos a serem fabricados de novembro para frente será apenas 10% do total de iPhones Air entregues em setembro, o que é um corte bem drástico.

Os pedidos de produção do iPhone Air foram reduzidos quase ao nível de “fim de produção”, apesar de ele só ter ficado disponível na China na semana passada, devido à fraca demanda em outros mercados, disseram diversas fontes informadas sobre o assunto.

A expectativa da Apple era que o iPhone Air fosse responsável por algo entre 10% e 15% de toda a produção de iPhones para este ano — algo que parece ter ido por água abaixo. Em contrapartida, o iPhone 17 e os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max têm apresentado uma demanda maior do que o esperado, o que teria feito a Apple manter a sua previsão inicial de produção para a linha, que gira em torno de 85-90 milhões de unidades.

A boa performance dos modelos mais “tradicionais” teria, inclusive, feito a Apple aumentar a sua produção. O modelo de entrada, por exemplo, teve sua produção reajustada em 5 milhões de unidades, ainda segundo fontes do Nikkei Asia.

Apesar da performance aquém do esperado do iPhone Air, as fornecedoras da gigante de Cupertino ainda estariam contentes pelo fato de que a empresa escolheu manter a sua previsão de produção original — algo que não pode ser dito para outras marcas:

A Apple é o único cliente que até agora manteve sua previsão de produção para sua última linha… Nossos outros clientes de smartphones enfrentam algum declínio [em termos de unidades] para 2025″, disse um executivo de um fornecedor de componentes que atende todos os cinco maiores fabricantes de smartphones.

É esperado que a Apple volte a fazer ajustes na sua produção nos próximos meses — momento que deverá ser determinante para o futuro do iPhone Air.

Ainda mais pessimismo

Além dessas informações do Nikkei Asia, também circulou recentemente uma publicação de um usuário conhecido com “The Undead” no Weibo na qual ele diz que o iPhone será “definitivamente” descontinuado com base em sua performance pós-lançamento.

Citando dados da japonesa Mizuho Securities, ele afirmou que a Apple reduziu a previsão de produção do modelo ultrafino em 1 milhão de unidades, o que reforça os rumores sobre sua má performance.

Esse rumor, no entanto, deve ser levado com uma boa dose de ceticismo, já que “The Undead” não tem um histórico substancial de vazamentos relacionados à Apple. Ele também não forneceu uma previsão para essa suposta descontinuação iminente do iPhone Air.

