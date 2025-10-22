Navegue

Apple TV adquire direitos de “Sponsor”, novo filme estrelado por Jason Segel

Luiz Gustavo Ribeiro
22/10/2025 • 18:45
O Apple TV adquiriu os direitos do thriller psicológico “Sponsor”, estrelado por Jason Segel — protagonista da série “Falando a Real” (“Shrinking”). O Apple Studios também produzirá o novo longa, que será filmado na Califórnia (nos Estados Unidos).

O filme parte de um roteiro original coescrito por Segel e James Ponsoldt — que também dirigirá o longa e é produtor executivo ao lado do ator. A dupla também já havia colaborado no longa “O Final da Turnê” (“The End of the Tour”), de 2015.

“Sponsor” acompanha Peter (Segel), que comete um grande erro ao assumir o volante após uma festança. Um terrível acidente o deixa com uma escolha: prisão ou um programa de recuperação. Convencido de que não tem problemas com bebida, ele comparece relutantemente à sua primeira reunião e procura um padrinho. Eis que entra o prático, carismático e enigmático Jerry — e Peter está convencido de que ele é a resposta às suas preces.

Além de por Segel e Ponsoldt, a produção executiva do filme também conta com a participação de Michael Bay, Brad Fuller e Alex Ginno (da Platinum Dunes).

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
