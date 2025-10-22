Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Pluribus
View on YouTube

Apple TV divulga trailer de “Pluribus”, nova série do criador de “Breaking Bad”

Bruno S. Gentile
22/10/2025 • 15:08
Leitura de 2 minuto

O Apple TV — finamente, depois de uma série de sneak peeks enigmáticosdivulgou o trailer de “Pluribus”, sua nova série original de ficção científica criada por Vince Gilligan, conhecido por grandes sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”

Publicidade

Estrelada por Rhea Seehorn, indicada ao Emmy por sua atuação em “Better Call Saul”, a trama apresenta Carol, uma escritora que vive isolada em um mundo onde todos são felizes, menos ela. De acordo com a sinopse oficial, “a pessoa mais infeliz da Terra deve salvar o mundo da felicidade.

YouTube video

Ao longo do trailer, é possível ver Carol questionando a euforia coletiva ao perceber que um vírus transformou toda a humanidade em pessoas otimistas e satisfeitas, deixando-a como a única imune ao fenômeno. O enredo combina elementos de ficção científica e humor, marca registrada de Gilligan, e promete explorar temas como individualidades e conformismo.

Além de Rhea, o elenco conta com Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga, além de participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte.

Posts relacionados

Produzida pela Sony Pictures Television, “Pluribus” já teve uma segunda temporada confirmada antes mesmo da estreia e tem na produção executiva o próprio criador, junto com Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy atuam como coprodutoras executivas.

Publicidade

“Pluribus” estreará em 7 de novembro, exclusivamente no Apple TV, com os dois primeiros episódios disponíveis já na estreia e novos capítulos sendo lançados às sextas-feiras até o dia 26 de dezembro.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Leaker aposta em dois iPhones dobráveis e um modelo comemorativo para os próximos anos
Posts relacionados