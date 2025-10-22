Apple TV divulga trailer de “Pluribus”, nova série do criador de “Breaking Bad”

O Apple TV — finamente, depois de uma série de sneak peeks enigmáticos — divulgou o trailer de “Pluribus”, sua nova série original de ficção científica criada por Vince Gilligan, conhecido por grandes sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”.

Estrelada por Rhea Seehorn, indicada ao Emmy por sua atuação em “Better Call Saul”, a trama apresenta Carol, uma escritora que vive isolada em um mundo onde todos são felizes, menos ela. De acordo com a sinopse oficial, “a pessoa mais infeliz da Terra deve salvar o mundo da felicidade“.

Ao longo do trailer, é possível ver Carol questionando a euforia coletiva ao perceber que um vírus transformou toda a humanidade em pessoas otimistas e satisfeitas, deixando-a como a única imune ao fenômeno. O enredo combina elementos de ficção científica e humor, marca registrada de Gilligan, e promete explorar temas como individualidades e conformismo.

Além de Rhea, o elenco conta com Karolina Wydra e Carlos Manuel Vesga, além de participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte.

Produzida pela Sony Pictures Television, “Pluribus” já teve uma segunda temporada confirmada antes mesmo da estreia e tem na produção executiva o próprio criador, junto com Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy atuam como coprodutoras executivas.

“Pluribus” estreará em 7 de novembro, exclusivamente no Apple TV, com os dois primeiros episódios disponíveis já na estreia e novos capítulos sendo lançados às sextas-feiras até o dia 26 de dezembro.

