Apple Vision Pro (M5) é fabricado no Vietnã, e não na China

Com o Apple Vision Pro (M5), a Maçã aparentemente promoveu mais uma mudança no que se refere ao local de fabricação de um de seus dispositivos. Como notado pela Bloomberg, a embalagem do headset indica que ele é fabricado no Vietnã — e não na China, como era o caso do modelo original (com o chip M2).

Embora o Vision Pro não necessite ser produzido em grandes proporções (como os iPhones), essa mudança representa mais um passo da Apple em seu distanciamento da China no que se refere à sua cadeia de produção, ameaçada no país devido à guerra comercial com os Estados Unidos.

Embora a maioria dos iPhones atualmente comercializados globalmente ainda seja produzida no país, a empresa vem encampando um enorme esforço para migrar essa produção para outras regiões — como a Índia, de onde já são oriundos todos os iPhones que têm os EUA como destino.

Na semana passada, vale recordar, a Bloomberg também informou que a Apple está planejando iniciar a produção de seus futuros dispositivos de casa inteligente já no Vietnã — o que seria um marco, visto que novas categorias de produtos sempre têm a China como palco no estágio inicial.

