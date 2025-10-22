Navegue

Apple Vision Pro (M5) é fabricado no Vietnã, e não na China

Douglas Nascimento
22/10/2025 • 10:37
Divulgação/Apple
Imagem hero do Apple Vision Pro (M5) de lado, com sua Dual Knit Band

Com o Apple Vision Pro (M5), a Maçã aparentemente promoveu mais uma mudança no que se refere ao local de fabricação de um de seus dispositivos. Como notado pela Bloomberg, a embalagem do headset indica que ele é fabricado no Vietnã — e não na China, como era o caso do modelo original (com o chip M2).

Embora o Vision Pro não necessite ser produzido em grandes proporções (como os iPhones), essa mudança representa mais um passo da Apple em seu distanciamento da China no que se refere à sua cadeia de produção, ameaçada no país devido à guerra comercial com os Estados Unidos.

Embora a maioria dos iPhones atualmente comercializados globalmente ainda seja produzida no país, a empresa vem encampando um enorme esforço para migrar essa produção para outras regiões — como a Índia, de onde já são oriundos todos os iPhones que têm os EUA como destino.

Na semana passada, vale recordar, a Bloomberg também informou que a Apple está planejando iniciar a produção de seus futuros dispositivos de casa inteligente já no Vietnã — o que seria um marco, visto que novas categorias de produtos sempre têm a China como palco no estágio inicial.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
