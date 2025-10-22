Como aprimorar os diálogos no app Podcasts [iPhone e iPad]

O aplicativo Podcasts foi um que ganhou várias novidades bacanas com a liberação do iOS/iPadOS 26.

Uma delas, por exemplo, aprimora o diálogo do áudio programas, isolando as vozes e amplificando as palavras faladas, tornando mais fácil o processo de escutar o que realmente importa.

Veja como habilitar o recurso Aprimorar Diálogo (Enhance Dialogue) no seu iPhone ou iPad! 🎙️

Com o app Podcasts aberto, comece a reproduzir um episódio do programa que estiver seguindo — como o MacMagazine no Ar, por exemplo. Depois, abra o reprodutor em tela cheia (na parte inferior).

Toque no botão “1x” (do lado esquerdo) e habilite a opção “Aprimorar Diálogo”.