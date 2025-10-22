Navegue

Como aprimorar os diálogos no app Podcasts [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
22/10/2025 • 07:00
O aplicativo Podcasts foi um que ganhou várias novidades bacanas com a liberação do iOS/iPadOS 26.

Uma delas, por exemplo, aprimora o diálogo do áudio programas, isolando as vozes e amplificando as palavras faladas, tornando mais fácil o processo de escutar o que realmente importa.

Veja como habilitar o recurso Aprimorar Diálogo (Enhance Dialogue) no seu iPhone ou iPad! 🎙️

Com o app Podcasts aberto, comece a reproduzir um episódio do programa que estiver seguindo — como o MacMagazine no Ar, por exemplo. Depois, abra o reprodutor em tela cheia (na parte inferior).

Toque no botão “1x” (do lado esquerdo) e habilite a opção “Aprimorar Diálogo”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
