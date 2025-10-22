Como mudar o fuso horário de um lembrete [iPhone, iPad e Mac]

Se você curte criar lembretes no seu iPhone, iPad e Mac — seja pelo app Lembretes (Reminders) ou dentro do Calendário (Calendar), uma bela novidade chegou recentemente envolvendo esse recurso.

Com a liberação do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26, agora você pode alterar o fuso horário que será usado para notificar/mostrar os seus lembretes.

Veja como criá-los! 🕦

Pelo app Lembretes

Crie normalmente um lembrete dentro do app e toque/clique no “i”, ao lado dele. Ative “Horário”, escolha-o e selecione “Fuso Horário” para fazer uma busca por um local específico.

Após escolhê-lo, confirme as demais informações do lembrete e toque no botão azul (no canto superior direito) para salvá-lo.

Pelo app Calendário

Com o app aberto no iPhone, iPad ou Mac, vá até o “+” e escolha a opção de lembrete.

Após clicar no horário, selecione “Fuso Horário” para fazer a busca. Por fim, salve normalmente o lembrete.