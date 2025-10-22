Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Yakobchuk / Depositphotos
Relógios em diversos fusos horários

Como mudar o fuso horário de um lembrete [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
22/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Se você curte criar lembretes no seu iPhone, iPad e Mac — seja pelo app Lembretes (Reminders) ou dentro do Calendário (Calendar), uma bela novidade chegou recentemente envolvendo esse recurso.

Publicidade

Com a liberação do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26, agora você pode alterar o fuso horário que será usado para notificar/mostrar os seus lembretes.

Veja como criá-los! 🕦

Posts relacionados

Pelo app Lembretes

Crie normalmente um lembrete dentro do app e toque/clique no “i”, ao lado dele. Ative “Horário”, escolha-o e selecione “Fuso Horário” para fazer uma busca por um local específico.

Após escolhê-lo, confirme as demais informações do lembrete e toque no botão azul (no canto superior direito) para salvá-lo.

Pelo app Calendário

Com o app aberto no iPhone, iPad ou Mac, vá até o “+” e escolha a opção de lembrete.

Após clicar no horário, selecione “Fuso Horário” para fazer a busca. Por fim, salve normalmente o lembrete.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ver o histórico de mudanças de itens no app Senhas [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados