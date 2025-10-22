Navegue

Como ver o histórico de mudanças de itens no app Senhas [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
22/10/2025 • 07:30
O aplicativo Senhas (Passwords) do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26 ganhou uma novidade muito bem-vinda: a possibilidade de conferir o histórico das alterações feitas em uma senha, uma chave-senha (passkey) ou um código de verificação de um site ou app, assim como as datas em que ocorreram essas mudanças.

Além disso, a Apple também permite remover essa lista de alterações — ainda que ela deixe bem claro que o histórico das alterações de senhas compartilhadas não é exibido.

Veja como conferir essas informações! 🔑

Como visualizar o histórico de senhas no iPhone/iPad

Com o app Senhas aberto, autentique-se usando o Face ID ou Touch ID. Selecione “Todas”, para localizar a conta desejada, e vá até “Ver Histórico” (se não houver mudança anterior nenhuma, esse botão não aparecerá).

Para exibir a senha, toque na setinha “>”. Já para limpar isso, escolha o botão “Limpar”, no canto superior direito.

Como visualizar o histórico de senhas no Mac

Acesse o app Senhas e clique em “Todas”, na barra lateral esquerda. Localize a conta que quiser e clique em “Ver Histórico”.

Para ver as senhas, vá até a “>”; para limpá-la, selecione “Limpar Histórico…” no canto inferior esquerdo.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
