Como ver o histórico de mudanças de itens no app Senhas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Senhas (Passwords) do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26 ganhou uma novidade muito bem-vinda: a possibilidade de conferir o histórico das alterações feitas em uma senha, uma chave-senha (passkey) ou um código de verificação de um site ou app, assim como as datas em que ocorreram essas mudanças.
Além disso, a Apple também permite remover essa lista de alterações — ainda que ela deixe bem claro que o histórico das alterações de senhas compartilhadas não é exibido.
Veja como conferir essas informações! 🔑
Como visualizar o histórico de senhas no iPhone/iPad
Com o app Senhas aberto, autentique-se usando o Face ID ou Touch ID. Selecione “Todas”, para localizar a conta desejada, e vá até “Ver Histórico” (se não houver mudança anterior nenhuma, esse botão não aparecerá).
Para exibir a senha, toque na setinha “>”. Já para limpar isso, escolha o botão “Limpar”, no canto superior direito.
Como visualizar o histórico de senhas no Mac
Acesse o app Senhas e clique em “Todas”, na barra lateral esquerda. Localize a conta que quiser e clique em “Ver Histórico”.
Para ver as senhas, vá até a “>”; para limpá-la, selecione “Limpar Histórico…” no canto inferior esquerdo.