Leitura de 3 minuto

Confira tudo o que há de novo (e diferente) no Vision Pro com o chip M5

Douglas Nascimento
22/10/2025 • 08:45
Divulgação/Apple

Não é nenhuma novidade que o Apple Vision Pro com o chip M5 é praticamente idêntico ao headset original (com o M2), uma vez que ele mantém uma série de detalhes (como câmeras, memória, sensores, etc.) inalterados.

No entanto, há algumas poucas diferenças entre eles para além do chip, e é sobre elas que iremos falar neste comparativo — o primeiro para essa linha de produtos da Maçã!

Vamos então saber o que mudou entre eles?

Design e construção

Quando falamos em design, a diferença mais perceptível (provavelmente a única se olharmos o exterior dos dois headsets) é a nova Dual Knit Band que acompanha o dispositivo.

Em comparação com a Solo Knit Band, que vinha com o modelo original, ela é mais confortável e fornece um maior apoio do headset na cabeça dos usuários.

Divulgação/Apple

Falando em peso, a nova alça deixou o conjunto do headset um pouco mais pesado. Ele agora pode variar de 750 a 800 gramas, enquanto o modelo anterior possui de 600g a 650g.

Embora isso possa parecer um contrassenso, a Dual Knit Band é intencionalmente mais pesada por adicionar um contrapeso traseiro, para dar ao usuário uma maior sensação de leveza.

A alça inferior possui nervuras de tecido flexíveis incorporadas com inserções de tungstênio que fornecem um contrapeso para conforto, equilíbrio e estabilidade adicionais.

Display

Quando falamos nas telas que equipam o headset, ele conta com os mesmos displays Micro-OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. da geração anterior, mas agora ele é capaz de renderizar 10% mais pixels e conta com uma taxa de atualização de até 120Hz (contra 100Hz do modelo com M2), mais suave.

Divulgação/Apple

Processamento

Graças ao chip M5, o novo Vision Pro evoluiu bem em matéria de performance se comparado ao modelo com M2. Em vez de apenas 8, ele conta com 10 núcleos de CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento. (4 de desempenho e 6 de eficiência), mantendo os 10 de GPU 3Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.. O Neural Engine, por sua vez, continua com seus 16 núcleos.

Divulgação/Apple

E por falar na GPU, ela agora conta com Neural Accelerators em cada um deles, os quais são dedicados a tarefas de inteligência artificial — o que certamente melhorará seu desempenho nessa seara.

Embora a Maçã não tenha lançado nenhum novo recurso de IA, essa novidade tornará alguns recursos de sistema até 50% mais rápidos (como a criação de cenas espaciais) e incrementar o desempenho de apps de terceiros em até 2x.

Bateria

Embora a bateria permaneça exatamente a mesma, o chip M5 aumentou a eficiência e agora permite até 2 horas e 30 minutos de uso convencional (meia hora a mais que na primeira geração). A reprodução de vídeos, por sua vez, saltou de 2h30min para 3h.

Conteúdo na caixa

Assim como o Apple Vision Pro (M2), a caixa do novo dispositivo acompanha o próprio headset (com a Light Seal e a Light Seal Cushion), a bateria, a case, de transporte, o Pano de Polimento da Apple, um cabo de carregamento USB-C de 1,5m e um Light Seal Cushion adicional.

Conteúdo que vem na caixa do Apple Vision Pro (M5)

As diferenças estão no adaptador de energia (que agora é o dinâmico que vai de 40W a 60W) e na presença da Dual Knit Band — que chega para substituir tanto a Solo Knit Band que já vinha no produto quanto a Dual Loop Band, que vinha como adicional.

Preço e disponibilidade

Disponível com as mesmas opções de armazenamento (256GB, 512GB e 1TB) do modelo original, o Apple Vision Pro (M5) também chega com o mesmo preço: US$3.500.

Além disso, o novo headset está disponível nos mesmos países de antes (Alemanha, Austrália, Canadá, China continental, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Hong Kong, Japão, Reino Unido e Singapura). Não há, ainda, previsão de chegada dele ao Brasil ou a Portugal.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 3
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

