Confira tudo o que há de novo (e diferente) no Vision Pro com o chip M5

Não é nenhuma novidade que o Apple Vision Pro com o chip M5 é praticamente idêntico ao headset original (com o M2), uma vez que ele mantém uma série de detalhes (como câmeras, memória, sensores, etc.) inalterados.

Publicidade

No entanto, há algumas poucas diferenças entre eles para além do chip, e é sobre elas que iremos falar neste comparativo — o primeiro para essa linha de produtos da Maçã!

Vamos então saber o que mudou entre eles?

Design e construção

Quando falamos em design, a diferença mais perceptível (provavelmente a única se olharmos o exterior dos dois headsets) é a nova Dual Knit Band que acompanha o dispositivo.

Publicidade

Em comparação com a Solo Knit Band, que vinha com o modelo original, ela é mais confortável e fornece um maior apoio do headset na cabeça dos usuários.

Divulgação/Apple

Falando em peso, a nova alça deixou o conjunto do headset um pouco mais pesado. Ele agora pode variar de 750 a 800 gramas, enquanto o modelo anterior possui de 600g a 650g.

Embora isso possa parecer um contrassenso, a Dual Knit Band é intencionalmente mais pesada por adicionar um contrapeso traseiro, para dar ao usuário uma maior sensação de leveza.

A alça inferior possui nervuras de tecido flexíveis incorporadas com inserções de tungstênio que fornecem um contrapeso para conforto, equilíbrio e estabilidade adicionais.

Display

Quando falamos nas telas que equipam o headset, ele conta com os mesmos displays Micro-OLED da geração anterior, mas agora ele é capaz de renderizar 10% mais pixels e conta com uma taxa de atualização de até 120Hz (contra 100Hz do modelo com M2), mais suave.

Divulgação/Apple

Processamento

Graças ao chip M5, o novo Vision Pro evoluiu bem em matéria de performance se comparado ao modelo com M2. Em vez de apenas 8, ele conta com 10 núcleos de CPU (4 de desempenho e 6 de eficiência), mantendo os 10 de GPU . O Neural Engine, por sua vez, continua com seus 16 núcleos.

Divulgação/Apple

E por falar na GPU, ela agora conta com Neural Accelerators em cada um deles, os quais são dedicados a tarefas de inteligência artificial — o que certamente melhorará seu desempenho nessa seara.

Publicidade

Embora a Maçã não tenha lançado nenhum novo recurso de IA, essa novidade tornará alguns recursos de sistema até 50% mais rápidos (como a criação de cenas espaciais) e incrementar o desempenho de apps de terceiros em até 2x.

Bateria

Embora a bateria permaneça exatamente a mesma, o chip M5 aumentou a eficiência e agora permite até 2 horas e 30 minutos de uso convencional (meia hora a mais que na primeira geração). A reprodução de vídeos, por sua vez, saltou de 2h30min para 3h.

Conteúdo na caixa

Assim como o Apple Vision Pro (M2), a caixa do novo dispositivo acompanha o próprio headset (com a Light Seal e a Light Seal Cushion), a bateria, a case, de transporte, o Pano de Polimento da Apple, um cabo de carregamento USB-C de 1,5m e um Light Seal Cushion adicional.

As diferenças estão no adaptador de energia (que agora é o dinâmico que vai de 40W a 60W) e na presença da Dual Knit Band — que chega para substituir tanto a Solo Knit Band que já vinha no produto quanto a Dual Loop Band, que vinha como adicional.

Preço e disponibilidade

Disponível com as mesmas opções de armazenamento (256GB, 512GB e 1TB) do modelo original, o Apple Vision Pro (M5) também chega com o mesmo preço: US$3.500.

Além disso, o novo headset está disponível nos mesmos países de antes (Alemanha, Austrália, Canadá, China continental, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Hong Kong, Japão, Reino Unido e Singapura). Não há, ainda, previsão de chegada dele ao Brasil ou a Portugal.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.