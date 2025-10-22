Navegue

GM confirma que eliminará suporte ao CarPlay em toda a sua frota

Plano é criar ecossistema de aplicativos próprios baseado no Gemini
Bruno S. Gentile
22/10/2025 • 18:28
Linda Parton / Shutterstock.com
Logotipo da General Motors (GM) em fachada de prédio

A General Motors (GM) confirmou que abandonará o suporte ao CarPlay em todos os seus veículos, incluindo modelos a combustão, e não apenas nos elétricos. A informação foi dada pela CEO 1Chief executive officer, ou diretor(a) executivo(a). Mary Barra durante entrevista ao Decoder Podcast, do The Verge.

Segundo Barra, a medida será implementada gradualmente, enquanto os veículos passam por atualizações significativas de plataforma. A executiva explicou que a prioridade inicial foi o portfólio de elétricos, mas que o plano será expandido para toda a linha, tornando o abandono do sistema de infoentretenimento uma política global da montadora.

O movimento faz parte da transição para uma nova arquitetura centralizada de software e hardware, prevista para estrear em 2028, que unificará os sistemas de infoentretenimento da marca. A GM aposta em um assistente de inteligência artificial baseado no Gemini, integrado a um ecossistema de aplicativos próprios e de parceiros, substituindo completamente o CarPlay e o Android Auto.

O CPO 2Chief product officer, ou diretor de produtos. da GM, Sterling Anderson, defendeu a decisão comparando-a às escolhas estratégicas feitas pelo próprio Steve Jobs, como a remoção do drive de disquete. Para ele, o novo sistema permitirá uma “experiência mais imersiva e segura”, já que será capaz de se integrar a recursos do veículo como o “Super Cruise”, monitoramento de recarga e navegação nativa.

Embora a mudança tenha gerado críticas de usuários, a GM afirma que mantém relações próximas com a Apple e planeja oferecer suporte ao app Carteira (Wallet), permitindo o uso de chaves digitais e controle remoto de funções do carro. A empresa também trabalha em novos serviços digitais, com o objetivo de alcançar US$25 bilhões em receitas de assinaturas até 2030.

Com a decisão, a GM se torna a primeira grande montadora a eliminar completamente o CarPlay da sua frota, contrariando a tendência do setor, em que concorrentes como Ford, Mercedes-Benz e BMW têm reforçado o suporte aos sistemas da Apple.

