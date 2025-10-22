Navegue

iPhone 11 resistente a água

iPhone 11 é o celular usado mais vendido do Brasil pelo segundo ano consecutivo

Bruno S. Gentile
22/10/2025 • 16:20
Leitura de 2 minuto

O iPhone 11 manteve, em 2025, a liderança como o smartphone usado mais vendido do Brasil, segundo um levantamento da Trocafone, plataforma especializada na compra e venda de celulares recondicionados. O modelo lançado pela Apple em 2019 repete o desempenho de 2024 e sacramenta a preferência pela marca no mercado nacional.

De acordo com o estudo, os consumidores brasileiros continuam priorizando durabilidade, atualizações de software e custo-benefício. Mesmo com a chegada da família iPhone 17 às lojas, os modelos mais recentes são muitas vezes inacessíveis financeiramente para a maioria dos brasileiros, enquanto versões anteriores ainda conseguem oferecer desempenho sólido por valores mais compatíveis com o mercado nacional.

O preço médio do iPhone 11, entretanto, caiu pouco. Em relação ao ano passado, o aparelho saiu de R$1.935 para R$1.900, reflexo da maior oferta e da demanda contínua pelo modelo. A pesquisa também mostra pequenas variações entre os demais iPhones mais procurados. O iPhone 12, por exemplo, assumiu a vice-liderança enquanto o iPhone XR apareceu em terceiro lugar.

O mercado de usados no Brasil também registrou crescimento no interesse por modelos mais premium da Samsung, com o Galaxy S23 Ultra 5G liderando entre os dispositivos Android.

PosiçãoModeloPreço médio (R$)
1iPhone 111.899,24
2iPhone 122.550,53
3iPhone XR1.449,31
4iPhone 133.200,24
5Galaxy S23 Ultra 5G3.952,99
6Galaxy S22 Ultra 5G3.030,10
7Galaxy S22 5G1.824,48
8Galaxy S23 5G2.582,33
9iPhone 12 Pro Max3.775,73
10iPhone 12 Pro3.400,76

O levantamento mostra que 6 dos 10 modelos mais vendidos no país são da Maçã. Segundo a IDC, o mercado global de smartphones usados deverá ultrapassar 430 milhões de unidades até 2027, com crescimento médio anual de 8,8%.

A conjunção do aumento dos preços de lançamentos com o interesse crescente em alternativas mais econômicas fazem do iPhone 11 — atual símbolo de equilíbrio entre desempenho e preço — o principal protagonista do mercado de usados no Brasil.

via TudoCelular.com

