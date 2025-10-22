iPhone 11 é o celular usado mais vendido do Brasil pelo segundo ano consecutivo

O iPhone 11 manteve, em 2025, a liderança como o smartphone usado mais vendido do Brasil, segundo um levantamento da Trocafone, plataforma especializada na compra e venda de celulares recondicionados. O modelo lançado pela Apple em 2019 repete o desempenho de 2024 e sacramenta a preferência pela marca no mercado nacional.
De acordo com o estudo, os consumidores brasileiros continuam priorizando durabilidade, atualizações de software e custo-benefício. Mesmo com a chegada da família iPhone 17 às lojas, os modelos mais recentes são muitas vezes inacessíveis financeiramente para a maioria dos brasileiros, enquanto versões anteriores ainda conseguem oferecer desempenho sólido por valores mais compatíveis com o mercado nacional.
O preço médio do iPhone 11, entretanto, caiu pouco. Em relação ao ano passado, o aparelho saiu de R$1.935 para R$1.900, reflexo da maior oferta e da demanda contínua pelo modelo. A pesquisa também mostra pequenas variações entre os demais iPhones mais procurados. O iPhone 12, por exemplo, assumiu a vice-liderança enquanto o iPhone XR apareceu em terceiro lugar.
O mercado de usados no Brasil também registrou crescimento no interesse por modelos mais premium da Samsung, com o Galaxy S23 Ultra 5G liderando entre os dispositivos Android.
|Posição
|Modelo
|Preço médio (R$)
|1
|iPhone 11
|1.899,24
|2
|iPhone 12
|2.550,53
|3
|iPhone XR
|1.449,31
|4
|iPhone 13
|3.200,24
|5
|Galaxy S23 Ultra 5G
|3.952,99
|6
|Galaxy S22 Ultra 5G
|3.030,10
|7
|Galaxy S22 5G
|1.824,48
|8
|Galaxy S23 5G
|2.582,33
|9
|iPhone 12 Pro Max
|3.775,73
|10
|iPhone 12 Pro
|3.400,76
O levantamento mostra que 6 dos 10 modelos mais vendidos no país são da Maçã. Segundo a IDC, o mercado global de smartphones usados deverá ultrapassar 430 milhões de unidades até 2027, com crescimento médio anual de 8,8%.
A conjunção do aumento dos preços de lançamentos com o interesse crescente em alternativas mais econômicas fazem do iPhone 11 — atual símbolo de equilíbrio entre desempenho e preço — o principal protagonista do mercado de usados no Brasil.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
via TudoCelular.com