iPhone 11 é o celular usado mais vendido do Brasil pelo segundo ano consecutivo

O iPhone 11 manteve, em 2025, a liderança como o smartphone usado mais vendido do Brasil, segundo um levantamento da Trocafone, plataforma especializada na compra e venda de celulares recondicionados. O modelo lançado pela Apple em 2019 repete o desempenho de 2024 e sacramenta a preferência pela marca no mercado nacional.

Publicidade

De acordo com o estudo, os consumidores brasileiros continuam priorizando durabilidade, atualizações de software e custo-benefício. Mesmo com a chegada da família iPhone 17 às lojas, os modelos mais recentes são muitas vezes inacessíveis financeiramente para a maioria dos brasileiros, enquanto versões anteriores ainda conseguem oferecer desempenho sólido por valores mais compatíveis com o mercado nacional.

O preço médio do iPhone 11, entretanto, caiu pouco. Em relação ao ano passado, o aparelho saiu de R$1.935 para R$1.900, reflexo da maior oferta e da demanda contínua pelo modelo. A pesquisa também mostra pequenas variações entre os demais iPhones mais procurados. O iPhone 12, por exemplo, assumiu a vice-liderança enquanto o iPhone XR apareceu em terceiro lugar.

O mercado de usados no Brasil também registrou crescimento no interesse por modelos mais premium da Samsung, com o Galaxy S23 Ultra 5G liderando entre os dispositivos Android.

Posição Modelo Preço médio (R$) 1 iPhone 11 1.899,24 2 iPhone 12 2.550,53 3 iPhone XR 1.449,31 4 iPhone 13 3.200,24 5 Galaxy S23 Ultra 5G 3.952,99 6 Galaxy S22 Ultra 5G 3.030,10 7 Galaxy S22 5G 1.824,48 8 Galaxy S23 5G 2.582,33 9 iPhone 12 Pro Max 3.775,73 10 iPhone 12 Pro 3.400,76

O levantamento mostra que 6 dos 10 modelos mais vendidos no país são da Maçã. Segundo a IDC, o mercado global de smartphones usados deverá ultrapassar 430 milhões de unidades até 2027, com crescimento médio anual de 8,8%.

A conjunção do aumento dos preços de lançamentos com o interesse crescente em alternativas mais econômicas fazem do iPhone 11 — atual símbolo de equilíbrio entre desempenho e preço — o principal protagonista do mercado de usados no Brasil.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com