John Magaro entra para a 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV

Douglas Nascimento
22/10/2025 • 19:05
Foto de thenews2.com / Depositphotos
Ator John Magaro

A série antológica “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), do Apple TV, ganhou hoje mais um nome para o elenco da sua segunda temporada, de acordo com o Deadline. Trata-se de John Magaro, conhecido por seus papéis em filmes como “Fama & Rock & Roll” (2012) e “Vidas Passadas” (2023).

Ele se junta a nomes já anunciados para o retorno da série, como Rachel Brosnahan, Matthew Rhys, Jack Reynor, Courtney B. Vance e Fiona Shaw. A próxima temporada será inspirada no romance “Dissection of a Murder” (de Jo Murray), a qual se concentrará nas investigações de um caso de alto nível.

Quando Leila Reynolds (Brosnahan) recebe seu primeiro caso de assassinato, ela fica chocada com a repercussão que ele tem: o assassinato de um juiz respeitado e conhecido. Esse não deveria ser o tipo de caso que ela lidera; está muito além da sua competência. Mas o réu, Jack Millman, é claro: ele a quer, e somente ela.

Vance interpretará o chefe de Leila (Brosnahan), a investigadora ambiciosa que assumirá o caso, enquanto Shaw viverá um sócio do escritório de advocacia onde ela trabalha; Rhys, seu marido e promotor do caso, e Reynor seu cliente — que será o réu da história cuja inocência (ou culpa) será investigada.

Além de estrelar, Brosnahan será produtora executiva ao lado de Jake Gyllenhaal. A série é uma produção da Bad Robot e da David E. Kelley Productions, em associação com a Warner Bros. Television. Kelley atua como showrunner ao lado de Erica Lipez, Rachel Rusch Rich, Matthew Tinker e Dustin Thomason.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
