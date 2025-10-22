John Magaro entra para a 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV

A série antológica “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), do Apple TV, ganhou hoje mais um nome para o elenco da sua segunda temporada, de acordo com o Deadline. Trata-se de John Magaro, conhecido por seus papéis em filmes como “Fama & Rock & Roll” (2012) e “Vidas Passadas” (2023).
Ele se junta a nomes já anunciados para o retorno da série, como Rachel Brosnahan, Matthew Rhys, Jack Reynor, Courtney B. Vance e Fiona Shaw. A próxima temporada será inspirada no romance “Dissection of a Murder” (de Jo Murray), a qual se concentrará nas investigações de um caso de alto nível.
Quando Leila Reynolds (Brosnahan) recebe seu primeiro caso de assassinato, ela fica chocada com a repercussão que ele tem: o assassinato de um juiz respeitado e conhecido. Esse não deveria ser o tipo de caso que ela lidera; está muito além da sua competência. Mas o réu, Jack Millman, é claro: ele a quer, e somente ela.
Vance interpretará o chefe de Leila (Brosnahan), a investigadora ambiciosa que assumirá o caso, enquanto Shaw viverá um sócio do escritório de advocacia onde ela trabalha; Rhys, seu marido e promotor do caso, e Reynor seu cliente — que será o réu da história cuja inocência (ou culpa) será investigada.
Além de estrelar, Brosnahan será produtora executiva ao lado de Jake Gyllenhaal. A série é uma produção da Bad Robot e da David E. Kelley Productions, em associação com a Warner Bros. Television. Kelley atua como showrunner ao lado de Erica Lipez, Rachel Rusch Rich, Matthew Tinker e Dustin Thomason.
