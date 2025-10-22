Leaker aposta em dois iPhones dobráveis e um modelo comemorativo para os próximos anos

Ao que tudo indica, os próximos anos deverão ser bastante movimentados quando o assunto são lançamentos de iPhones, com uma série de modelos inéditos (como versões dobráveis do smartphone da Apple) aguardadas para até o fim da década.

Hoje, o leaker conhecido como yeux1122 corroborou vários desses possíveis lançamentos em uma postagem na plataforma sul-coreana Naver, começando pelo primeiro “iPhone Fold”, que deverá ser apresentado no ano que vem e contar com uma tela OLED LTPO+ interna que, quando completamente aberta, terá mais ou menos o tamanho de um iPad mini.

Ainda segundo ele, esse aparelho contará com uma estrutura de vidro na região da dobradiça para minimizar os vincos na tela, além de uma camada de filtro de cor “filter-on-encapsulation” (“sobre encapsulamento”), juntamente com um módulo polarizador circular para melhorar a pureza da cor e a transmissão de luz. Também é esperado que ele seja o primeiro iPhone com Face ID e câmera frontal sob a tela — ainda que outros rumores sugiram que ele não terá Face ID, e sim Touch ID.

Um ano depois, de acordo com yeux1122, será lançado um modelo comemorativo dos 20 anos do iPhone, o qual contará com um design sem bordas para a tela, que usará, é claro, a tecnologia OLED e terá um aspecto curvado nas bordas. E, por falar no display desse dispositivo, ela poderá vir com uma uma “camada de difusão de luz em forma de cratera” para uniformizar o brilho, bem como Face ID e câmera frontal sob a tela.

Ainda sobre esse modelo comemorativo, Heo Moo-yeol, analista da Omdia, disse em uma conferência realizada recentemente que a sua firma espera que a Apple pule a linha “iPhone 19” e vá direto para a linha “iPhone 20” (ou, quem sabe, “iPhone XX”?) em 2027, repetindo algo que ela fez em 2017 com o lançamento do iPhone X.

Em 2028 poderemos ter outro iPhone dobrável, mas dessa vez no formato “flip”, assim como os antigos celulares da década de 2000. Assim como o “iPhone Fold”, ele deverá ter como um dos seus grandes trunfos um vinco praticamente imperceptível, além de uma tela externa que servirá para exibir notificações, atalhos empurrados por inteligência artificial e outras informações. Ao que tudo indica, esse dispositivo será posicionado pela companhia como sendo um produto de luxo e com uma pegada mais fashion, apelando principalmente para o público feminino.

E aí, para qual desses modelos você está mais animado(a)? Comente!

