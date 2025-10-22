Leilão da Receita em Brasília tem iPad, MacBooks, AirTags e Apple Watches

A Receita Federal realizará um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0100100/000006/2025), desta vez com lotes em Brasília (DF).

Publicidade

Com 280 lotes disponíveis ao todo, dessa vez apenas 6 deles têm produtos da Apple — basicamente Apple Watches, MacBooks, um iPad e AirTags.

Como sempre ressaltamos, os itens leiloados não têm garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.

Confira os lotes com produtos da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 247 1x Apple Watch (modelo não especificado)

1x Apple Watch Series 9 (45mm)

1x Apple Watch Series 9 (41mm) R$200 248 1x MacBook Air (modelo não especificado) R$750 249 1x MacBook Air (modelo não especificado) R$700 251 1x iPad (10ª geração) R$450 253 1x MacBook Air (modelo não especificado) R$410 258 1x pacote com 4 AirTags R$500

Como participar?

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 18 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 24/11. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 25/11, às 10h30.

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.