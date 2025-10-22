Leilão da Receita em Brasília tem iPad, MacBooks, AirTags e Apple Watches

A Receita Federal realizará um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0100100/000006/2025), desta vez com lotes em Brasília (DF).
Com 280 lotes disponíveis ao todo, dessa vez apenas 6 deles têm produtos da Apple — basicamente Apple Watches, MacBooks, um iPad e AirTags.
Como sempre ressaltamos, os itens leiloados não têm garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.
Confira os lotes com produtos da Apple:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|247
|1x Apple Watch (modelo não especificado)
1x Apple Watch Series 9 (45mm)
1x Apple Watch Series 9 (41mm)
|R$200
|248
|1x MacBook Air (modelo não especificado)
|R$750
|249
|1x MacBook Air (modelo não especificado)
|R$700
|251
|1x iPad (10ª geração)
|R$450
|253
|1x MacBook Air (modelo não especificado)
|R$410
|258
|1x pacote com 4 AirTags
|R$500
Como participar?
Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 18 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 24/11. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 25/11, às 10h30.
Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.
Para mais informações, basta acessar essa página.