Leilão da Receita em Brasília tem iPad, MacBooks, AirTags e Apple Watches

Douglas Nascimento
22/10/2025 • 19:39
SERGIO V S RANGEL / Shutterstock.com
Logo da Receita Federal do Brasil em vidro

Receita Federal realizará um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0100100/000006/2025), desta vez com lotes em Brasília (DF).

Com 280 lotes disponíveis ao todo, dessa vez apenas 6 deles têm produtos da Apple — basicamente Apple Watches, MacBooks, um iPad e AirTags.

Como sempre ressaltamos, os itens leiloados não têm garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.

Confira os lotes com produtos da Apple:

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
2471x Apple Watch (modelo não especificado)
1x Apple Watch Series 9 (45mm)
1x Apple Watch Series 9 (41mm)		R$200
2481x MacBook Air (modelo não especificado)R$750
2491x MacBook Air (modelo não especificado)R$700
2511x iPad (10ª geração)R$450
2531x MacBook Air (modelo não especificado)R$410
2581x pacote com 4 AirTagsR$500

Como participar?

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 18 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 24/11. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 25/11, às 10h30.

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
