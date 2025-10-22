MacBooks Pro com chips M4/M5: confira o que mudou e o que se manteve

A Apple lançou na semana passada o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M5, sucessor direto do modelo equipado com o M4, apresentado há um ano.
A atualização mantém o mesmo design e preço, mas traz melhorias internas em desempenho, eficiência energética e processamento de inteligência artificial, marcando o início de uma nova geração de laptops profissionais da empresa de Cupertino.
Design e tela
A Apple manteve o mesmo design e o mesmo display Liquid Retina XDR, além de trazer a mesma estrutura de alumínio, dimensões e peso do antecessor com chip M4, sem alterações externas ou ergonômicas.
O laptop segue medindo 1,55cm de espessura, com 31,26cm de largura e 22,12cm de profundidade, além de pesar 1,55kg. O acabamento em preto-espacial ou prateado permanece disponível, repetindo o visual introduzido na geração anterior.
A tela também é idêntica à do modelo com M4, possuindo um painel Mini-LED de 14,2″ com resolução de 3024×1964 pixels, brilho contínuo de 1.000 nits e pico de 1.600 nits em conteúdos HDR 1High dynamic range, ou grande alcance dinâmico.. O display oferece ampla tonalidade de cores (P3), tecnologia True Tone e suporte a taxas de atualização variável de até 120Hz (ProMotion).
O painel mantém ainda a opção de vidro nano-texture, voltada para quem busca reduzir reflexos em ambientes mais iluminados. A Apple também não fez mudanças em densidade de pixels, contraste ou suporte a cores.
Como no antecessor, a tela abriga a câmera frontal dentro do notch superior, elemento que segue sendo parte do design dos MacBooks Pro desde 2021.
Desempenho e chip
O chip M5 é o principal diferencial do novo MacBook Pro de 14″. Com ele, o laptop recebe ganhos significativos de desempenho e eficiência, especialmente em tarefas com inteligência artificial e gráficos profissionais.
O M5 mantém a configuração de 10 núcleos de CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento., divididos entre 4 de desempenho e 6 de eficiência, mas a Apple afirma que ele é até 20% mais rápido em desempenho multithread em relação ao M4. A empresa também destaca o novo núcleo de alta performance, que ela descreve como o mais rápido já integrado a um chip de Mac.
Na prática, esses avanços se traduzem em respostas mais rápidas em fluxos de trabalho intensivos, como compilação de código no Xcode, modelagem 3D, renderização no Blender e exportação de vídeos em alta resolução. A largura de banda de memória também aumentou, passando de 120GB/s para 153GB/s, o que melhora o processamento de grandes bases de dados e modelos complexos de IA. Quanto à RAM 3Random access memory, ou memória de acesso aleatório., o novo computador com chip M5 oferece as mesmas opções disponíveis na geração anterior: 16GB, 24GB e 32GB.
A GPU 4Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. também foi reformulada. O M5 mantém 10 núcleos gráficos, mas cada um agora incorpora um Neural Accelerator, tornando o novo chip 1,6x mais rápido em aplicativos gráficos e em jogos do que o modelo com M4. A Apple cita ganhos de até 1,7x em renderização 3D e 1,8x em aprimoramento de vídeo por IA.
O novo chip ainda traz a terceira geração do hardware de traçado de raios (ray tracing) 5Técnica de renderização de gráficos que simula o comportamento da luz para criar imagens mais realistas., O Media Engine, responsável por codificar e decodificar formatos como HEVC e ProRes RAW, segue presente, garantindo desempenho consistente em tarefas de vídeo e pós-produção.
Mesmo com o ganho de poder, o M5 mantém a mesma eficiência energética do M4, o que permite ao MacBook Pro conservar o desempenho máximo tanto na tomada quanto no uso por bateria.
Um outro avanço interessante das novas máquinas é em relação à performance dos seus SSDs 6Solid-state drives, ou unidades de estado sólido., que são agora segundo a Apple 2x mais rápidos que os da geração anterior.
Inteligência artificial e Neural Engine
O novo chip M5 representa o maior salto da Apple em inteligência artificial local desde a transição para o silício próprio. Como dito, a empresa integrou aceleradores neurais dedicados em cada núcleo da GPU, criando uma arquitetura inédita que implica o desempenho em tarefas de aprendizado de máquinas e modelos generativos.
Na prática, o M5 entrega até 3,5x mais desempenho em fluxos de trabalho de IA que o M4, segundo dados oficiais da Apple. Essa melhoria é resultado direto do novo Neural Engine de 16 núcleos, mais eficiente, permitindo que o processamento de modelos de linguagem e geração de imagens seja feito inteiramente no dispositivo, sem depender da nuvem.
A companhia aponta que a melhoria também atinge tarefas criativas e corporativas, como edição de vídeo com aprendizado profundo, modelagem de dados e análises preditivas locais. O ganho de eficiência faz com que esses processos ocorram até 1,8x mais rápido que no M4, sem impacto no consumo de energia.
|Especificação
|MacBook Pro 14″ (M4)
|MacBook Pro 14″ (M5)
|Diferença/observações
|CPU
|10 núcleos (4 performance + 6 eficiência)
|10 núcleos (4 performance + 6 eficiência)
|Mesmo arranjo, mas o M5 tem até 20% mais desempenho multithread
|GPU
|10 núcleos
|10 núcleos + Neural Accelerator em cada núcleo
|+60% em desempenho gráfico, ray tracing aprimorado e aceleração de IA
|Neural Engine
|16 núcleos, geração anterior
|16 núcleos, aprimorado com novos aceleradores
|3,5x mais rápido em tarefas de IA
|Memória unificada
|16GB (base) — até 32GB
|16 GB (base) — até 32GB
|Mesma configuração
|Largura de banda da memória
|120GB/s
|153GB/s
|+27,5% de ganho
|Armazenamento máximo
|2TB
|4TB
|Novo limite superior de capacidade
|Desempenho em IA (Apple)
|—
|Até 3,5x mais rápido que o M4
|Baseado em benchmarks internos da Apple
|Desempenho gráfico (Apple)
|—
|Até 1,6x mais rápido em apps profissionais
|Melhoria significativa em pro apps e jogos
|Renderização 3D (Blender)
|—
|1,7x mais rápida
|Teste com Blender, segundo Apple
|Compilação de código (Xcode)
|—
|1,2x mais rápida
|Em relação ao M4
|Aprimoramento de vídeo por IA (Topaz Video)
|—
|1,8x mais rápido
|Em relação ao M4
|Media Engine
|HEVC, ProRes, ProRes RAW
|HEVC, ProRes, ProRes RAW
|Mesmo suporte
|Eficiência energética
|Alta
|Mantida ou superior
|Mesmo desempenho em bateria e tomada
Câmera e áudio
O novo laptop da Maçã mantém o mesmo sistema de câmera e áudio introduzido na geração anterior com chip M4. A Apple não fez alterações de hardware nesses componentes, preservando a configuração que oferece qualidade profissional em chamadas e reprodução de som.
A câmera frontal segue com 12 megapixels e suporte ao recurso Palco Central (Center Stage), que ajusta automaticamente o enquadramento durante videochamadas. A tecnologia utiliza o processamento do chip Apple Silicon para reconhecer o posicionamento do usuário e manter o foco mesmo em movimento, garantindo enquadramento o dinâmico e, ao mesmo tempo, natural.
Assim como no modelo anterior, a câmera continua sendo capaz de gravar vídeos em 1080p, com aprimoramento de nitidez e exposição via processamento computacional do chip M5. Recursos como a Visualização de Mesa (Desk View), que oferece uma visão aérea da mesa durante apresentações, permanecem disponíveis.
O sistema de áudio também é o mesmo, com um conjunto de seis alto-falantes com woofers de cancelamento de força, projetado para oferecer ampla reprodução de frequências. A tecnologia de Áudio Espacial com suporte a Dolby Atmos garante imersão em conteúdos que são compatíveis, seja pelos alto-falantes integrados ou com os AirPods e fones com rastreamento dinâmico de cabeça.
Para gravação, os MacBook Pro (M5) mantém o conjunto de três microfones com qualidade de estúdio, capazes de reduzir ruídos ambientes. Há também uma saída de áudio de 3,5mm, compatível com fones de alta impedância, o que permite o uso de equipamentos profissionais sem perda de potência sonora.
Bateria e conectividade
Assim como na câmera e no áudio, a Apple manteve inalterada a configuração de bateria e conectividade no novo laptop. O modelo repete a autonomia da geração anterior, com até 24 horas de reprodução de vídeo e 16 horas de navegação sem fio, segundo dados oficiais.
A autonomia é garantida pela mesma bateria de polímero de lítio de 72,4 watts-hora que, em conjunto com a eficiência do M5, mantém o consumo estável mesmo sob carga máxima. Assim como o M4, o novo processador entrega desempenho idêntico na tomada ou fora dela, sem perda de potência.
O sistema de recarga rápida também foi preservado. Com o adaptador de 96W conectado à porta USB-C, o MacBook Pro (M5) chega a 50% da carga em 30 minutos. O conector MagSafe 3 segue presente, permitindo recarregar o notebook enquanto libera as três portas Thunderbolt 4 para outros usos.
Nas conexões sem fio, o novo modelo continua equipado com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantindo compatibilidade com acessórios recentes e redes de alta velocidade. Não houve, por ora, atualizações para o novos padrões Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ou Thunderbolt 5, que deverão estrear em futuras gerações.
Preço e disponibilidade
O MacBook Pro de 14 polegadas com chip M5 mantém o mesmo preço de lançamento do modelo anterior equipado com M4, tanto no exterior quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, o laptop profissional parte de US$1.600, enquanto no mercado educacional o valor começa em US$1.500.
No Brasil, a Apple ainda não divulgou uma data para a chegada do dispositivo, mas a expectativa é de que ocorra já nas próximas semanas. No site oficial, os preços partirão de R$20.000, podendo chegar a R$39.200 no modelo com 32GB de memória e 4TB de armazenamento.
As configurações também seguem idênticas. A versão de entrada traz 16GB de memória unificada e 512GB de SSD, podendo ser personalizado com até 32GB e armazenamento de 4TB — um novo limite que dobra a capacidade máxima anterior de 2TB.
A opção de tela com acabamento nano-texture, voltada para ambientes com iluminação exterior, continua disponível com um custo adicional de R$1.800 (ou US$150 no exterior).
Para quem é cada um?
Com o lançamento do novo laptop, a Apple discretamente redefine o público alvo de cada modelo da linha, ainda que na aparência tudo permaneça intacto.
Com a alteração do perfil de desempenho — e, portanto, do tipo de usuário que se beneficia dele — o modelo com M4 cria raízes ainda mais fortes para quem busca trabalhar com edição de vídeo, design, desenvolvimento de software e uso intensivo de aplicativos criativos, com o mesmo equilíbrio entre potência e portabilidade.
Para quem trabalha apenas com o pacote Adobe, aplicativos de produtividade empresarial, de escritório, música ou produção audiovisual tradicional, o ganho de velocidade do M5 dificilmente justifica um upgrade imediato.
Já o modelo com M5 mira usuários que trabalham com fluxos de inteligência artificial, renderização 3D e processamento intensivo de dados locais. O novo Neural Engine aprimorado e os aceleradores neurais em cada núcleo de GPU tornam o laptop mais preparado para rodar modelos generativos e tarefas de aprendizado de máquina diretamente no dispositivo — algo que tem se mostrado cada vez mais relevante em um cenário de integração entre IA e produtividade.
Para desenvolvedores, cientistas de dados e criadores que usam ferramentas baseadas em machine learning, o salto de desempenho prometido pela Maçã de até 3,5x em tarefas de IA pode representar economia real de tempo e energia, justificando a aquisição do produto.
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
