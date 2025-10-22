MacBooks Pro com chips M4/M5: confira o que mudou e o que se manteve

A Apple lançou na semana passada o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M5, sucessor direto do modelo equipado com o M4, apresentado há um ano.

A atualização mantém o mesmo design e preço, mas traz melhorias internas em desempenho, eficiência energética e processamento de inteligência artificial, marcando o início de uma nova geração de laptops profissionais da empresa de Cupertino.

Design e tela

A Apple manteve o mesmo design e o mesmo display Liquid Retina XDR, além de trazer a mesma estrutura de alumínio, dimensões e peso do antecessor com chip M4, sem alterações externas ou ergonômicas.

O laptop segue medindo 1,55cm de espessura, com 31,26cm de largura e 22,12cm de profundidade, além de pesar 1,55kg. O acabamento em preto-espacial ou prateado permanece disponível, repetindo o visual introduzido na geração anterior.

A tela também é idêntica à do modelo com M4, possuindo um painel Mini-LED de 14,2″ com resolução de 3024×1964 pixels, brilho contínuo de 1.000 nits e pico de 1.600 nits em conteúdos HDR . O display oferece ampla tonalidade de cores (P3), tecnologia True Tone e suporte a taxas de atualização variável de até 120Hz (ProMotion).

O painel mantém ainda a opção de vidro nano-texture, voltada para quem busca reduzir reflexos em ambientes mais iluminados. A Apple também não fez mudanças em densidade de pixels, contraste ou suporte a cores.

Como no antecessor, a tela abriga a câmera frontal dentro do notch superior, elemento que segue sendo parte do design dos MacBooks Pro desde 2021.

Desempenho e chip

O chip M5 é o principal diferencial do novo MacBook Pro de 14″. Com ele, o laptop recebe ganhos significativos de desempenho e eficiência, especialmente em tarefas com inteligência artificial e gráficos profissionais.

O M5 mantém a configuração de 10 núcleos de CPU , divididos entre 4 de desempenho e 6 de eficiência, mas a Apple afirma que ele é até 20% mais rápido em desempenho multithread em relação ao M4. A empresa também destaca o novo núcleo de alta performance, que ela descreve como o mais rápido já integrado a um chip de Mac.

Na prática, esses avanços se traduzem em respostas mais rápidas em fluxos de trabalho intensivos, como compilação de código no Xcode, modelagem 3D, renderização no Blender e exportação de vídeos em alta resolução. A largura de banda de memória também aumentou, passando de 120GB/s para 153GB/s, o que melhora o processamento de grandes bases de dados e modelos complexos de IA. Quanto à RAM , o novo computador com chip M5 oferece as mesmas opções disponíveis na geração anterior: 16GB, 24GB e 32GB.

A GPU também foi reformulada. O M5 mantém 10 núcleos gráficos, mas cada um agora incorpora um Neural Accelerator, tornando o novo chip 1,6x mais rápido em aplicativos gráficos e em jogos do que o modelo com M4. A Apple cita ganhos de até 1,7x em renderização 3D e 1,8x em aprimoramento de vídeo por IA.

O novo chip ainda traz a terceira geração do hardware de traçado de raios (ray tracing) , O Media Engine, responsável por codificar e decodificar formatos como HEVC e ProRes RAW, segue presente, garantindo desempenho consistente em tarefas de vídeo e pós-produção.

Mesmo com o ganho de poder, o M5 mantém a mesma eficiência energética do M4, o que permite ao MacBook Pro conservar o desempenho máximo tanto na tomada quanto no uso por bateria.

Um outro avanço interessante das novas máquinas é em relação à performance dos seus SSDs , que são agora segundo a Apple 2x mais rápidos que os da geração anterior.

Inteligência artificial e Neural Engine

O novo chip M5 representa o maior salto da Apple em inteligência artificial local desde a transição para o silício próprio. Como dito, a empresa integrou aceleradores neurais dedicados em cada núcleo da GPU, criando uma arquitetura inédita que implica o desempenho em tarefas de aprendizado de máquinas e modelos generativos.

Na prática, o M5 entrega até 3,5x mais desempenho em fluxos de trabalho de IA que o M4, segundo dados oficiais da Apple. Essa melhoria é resultado direto do novo Neural Engine de 16 núcleos, mais eficiente, permitindo que o processamento de modelos de linguagem e geração de imagens seja feito inteiramente no dispositivo, sem depender da nuvem.

A companhia aponta que a melhoria também atinge tarefas criativas e corporativas, como edição de vídeo com aprendizado profundo, modelagem de dados e análises preditivas locais. O ganho de eficiência faz com que esses processos ocorram até 1,8x mais rápido que no M4, sem impacto no consumo de energia.

Especificação MacBook Pro 14″ (M4) MacBook Pro 14″ (M5) Diferença/observações CPU 10 núcleos (4 performance + 6 eficiência) 10 núcleos (4 performance + 6 eficiência) Mesmo arranjo, mas o M5 tem até 20% mais desempenho multithread GPU 10 núcleos 10 núcleos + Neural Accelerator em cada núcleo +60% em desempenho gráfico, ray tracing aprimorado e aceleração de IA Neural Engine 16 núcleos, geração anterior 16 núcleos, aprimorado com novos aceleradores 3,5x mais rápido em tarefas de IA Memória unificada 16GB (base) — até 32GB 16 GB (base) — até 32GB Mesma configuração Largura de banda da memória 120GB/s 153GB/s +27,5% de ganho Armazenamento máximo 2TB 4TB Novo limite superior de capacidade Desempenho em IA (Apple) — Até 3,5x mais rápido que o M4 Baseado em benchmarks internos da Apple Desempenho gráfico (Apple) — Até 1,6x mais rápido em apps profissionais Melhoria significativa em pro apps e jogos Renderização 3D (Blender) — 1,7x mais rápida Teste com Blender, segundo Apple Compilação de código (Xcode) — 1,2x mais rápida Em relação ao M4 Aprimoramento de vídeo por IA (Topaz Video) — 1,8x mais rápido Em relação ao M4 Media Engine HEVC, ProRes, ProRes RAW HEVC, ProRes, ProRes RAW Mesmo suporte Eficiência energética Alta Mantida ou superior Mesmo desempenho em bateria e tomada

Câmera e áudio

O novo laptop da Maçã mantém o mesmo sistema de câmera e áudio introduzido na geração anterior com chip M4. A Apple não fez alterações de hardware nesses componentes, preservando a configuração que oferece qualidade profissional em chamadas e reprodução de som.

A câmera frontal segue com 12 megapixels e suporte ao recurso Palco Central (Center Stage), que ajusta automaticamente o enquadramento durante videochamadas. A tecnologia utiliza o processamento do chip Apple Silicon para reconhecer o posicionamento do usuário e manter o foco mesmo em movimento, garantindo enquadramento o dinâmico e, ao mesmo tempo, natural.

Assim como no modelo anterior, a câmera continua sendo capaz de gravar vídeos em 1080p, com aprimoramento de nitidez e exposição via processamento computacional do chip M5. Recursos como a Visualização de Mesa (Desk View), que oferece uma visão aérea da mesa durante apresentações, permanecem disponíveis.

O sistema de áudio também é o mesmo, com um conjunto de seis alto-falantes com woofers de cancelamento de força, projetado para oferecer ampla reprodução de frequências. A tecnologia de Áudio Espacial com suporte a Dolby Atmos garante imersão em conteúdos que são compatíveis, seja pelos alto-falantes integrados ou com os AirPods e fones com rastreamento dinâmico de cabeça.

Para gravação, os MacBook Pro (M5) mantém o conjunto de três microfones com qualidade de estúdio, capazes de reduzir ruídos ambientes. Há também uma saída de áudio de 3,5mm, compatível com fones de alta impedância, o que permite o uso de equipamentos profissionais sem perda de potência sonora.

Bateria e conectividade

Assim como na câmera e no áudio, a Apple manteve inalterada a configuração de bateria e conectividade no novo laptop. O modelo repete a autonomia da geração anterior, com até 24 horas de reprodução de vídeo e 16 horas de navegação sem fio, segundo dados oficiais.

A autonomia é garantida pela mesma bateria de polímero de lítio de 72,4 watts-hora que, em conjunto com a eficiência do M5, mantém o consumo estável mesmo sob carga máxima. Assim como o M4, o novo processador entrega desempenho idêntico na tomada ou fora dela, sem perda de potência.

O sistema de recarga rápida também foi preservado. Com o adaptador de 96W conectado à porta USB-C, o MacBook Pro (M5) chega a 50% da carga em 30 minutos. O conector MagSafe 3 segue presente, permitindo recarregar o notebook enquanto libera as três portas Thunderbolt 4 para outros usos.

Nas conexões sem fio, o novo modelo continua equipado com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantindo compatibilidade com acessórios recentes e redes de alta velocidade. Não houve, por ora, atualizações para o novos padrões Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ou Thunderbolt 5, que deverão estrear em futuras gerações.

Preço e disponibilidade

O MacBook Pro de 14 polegadas com chip M5 mantém o mesmo preço de lançamento do modelo anterior equipado com M4, tanto no exterior quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, o laptop profissional parte de US$1.600, enquanto no mercado educacional o valor começa em US$1.500.

No Brasil, a Apple ainda não divulgou uma data para a chegada do dispositivo, mas a expectativa é de que ocorra já nas próximas semanas. No site oficial, os preços partirão de R$20.000, podendo chegar a R$39.200 no modelo com 32GB de memória e 4TB de armazenamento.

As configurações também seguem idênticas. A versão de entrada traz 16GB de memória unificada e 512GB de SSD, podendo ser personalizado com até 32GB e armazenamento de 4TB — um novo limite que dobra a capacidade máxima anterior de 2TB.

A opção de tela com acabamento nano-texture, voltada para ambientes com iluminação exterior, continua disponível com um custo adicional de R$1.800 (ou US$150 no exterior).

Para quem é cada um?

Com o lançamento do novo laptop, a Apple discretamente redefine o público alvo de cada modelo da linha, ainda que na aparência tudo permaneça intacto.

Com a alteração do perfil de desempenho — e, portanto, do tipo de usuário que se beneficia dele — o modelo com M4 cria raízes ainda mais fortes para quem busca trabalhar com edição de vídeo, design, desenvolvimento de software e uso intensivo de aplicativos criativos, com o mesmo equilíbrio entre potência e portabilidade.

Para quem trabalha apenas com o pacote Adobe, aplicativos de produtividade empresarial, de escritório, música ou produção audiovisual tradicional, o ganho de velocidade do M5 dificilmente justifica um upgrade imediato.

Já o modelo com M5 mira usuários que trabalham com fluxos de inteligência artificial, renderização 3D e processamento intensivo de dados locais. O novo Neural Engine aprimorado e os aceleradores neurais em cada núcleo de GPU tornam o laptop mais preparado para rodar modelos generativos e tarefas de aprendizado de máquina diretamente no dispositivo — algo que tem se mostrado cada vez mais relevante em um cenário de integração entre IA e produtividade.

Para desenvolvedores, cientistas de dados e criadores que usam ferramentas baseadas em machine learning, o salto de desempenho prometido pela Maçã de até 3,5x em tarefas de IA pode representar economia real de tempo e energia, justificando a aquisição do produto.

