Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Novo framework permitirá migrar dados de apps do iOS pro Android (e vice-versa)

Douglas Nascimento
22/10/2025 • 20:36
Foto de rokas91 / Depositphotos
Logo da Apple e do Android em aparelhos (iPhone, Galaxy)

Como notado pelo 9to5Mac, a Apple publicou recentemente a documentação de um novo framework denominado AppMigrationKit, o qual permitirá que desenvolvedores ativem uma opção para permitir que usuários transfiram dados dos seus apps do iOS para o Android e vice-versa.

Publicidade

Atualmente em fase beta e previsto para ser suportado por dispositivos rodando o iOS/iPadOS 26.1 (também em beta), o framework será compatível apenas para migrar dados entre plataformas da Apple e outros sistemas (atualmente, apenas o Android) e suportará também a migração de dados na nuvem.

Posts relacionados

Para adotar a funcionalidade, desenvolvedores deverão criar uma extensão em seus apps a qual conforma com o protocolo AppMigrationExtension — ou pelo menos um dos seus protocolos, os quais servirão para indicar se o app suportará apenas a importação de dados, a exportação ou ambos.

Ainda segundo o 9to5Mac, o novo recurso será acessível por meio de uma futura opção do iOS denominada “Transfer to Android”, a qual exportará/importará os dados de todos os apps instalados que conformam com o protocolo. O Android também deverá contar com uma opção semelhante.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Leilão da Receita em Brasília tem iPad, MacBooks, AirTags e Apple Watches
Posts relacionados