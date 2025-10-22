Novo framework permitirá migrar dados de apps do iOS pro Android (e vice-versa)

Como notado pelo 9to5Mac, a Apple publicou recentemente a documentação de um novo framework denominado AppMigrationKit, o qual permitirá que desenvolvedores ativem uma opção para permitir que usuários transfiram dados dos seus apps do iOS para o Android e vice-versa.

Atualmente em fase beta e previsto para ser suportado por dispositivos rodando o iOS/iPadOS 26.1 (também em beta), o framework será compatível apenas para migrar dados entre plataformas da Apple e outros sistemas (atualmente, apenas o Android) e suportará também a migração de dados na nuvem.

Para adotar a funcionalidade, desenvolvedores deverão criar uma extensão em seus apps a qual conforma com o protocolo AppMigrationExtension — ou pelo menos um dos seus protocolos, os quais servirão para indicar se o app suportará apenas a importação de dados, a exportação ou ambos.

Ainda segundo o 9to5Mac, o novo recurso será acessível por meio de uma futura opção do iOS denominada “Transfer to Android”, a qual exportará/importará os dados de todos os apps instalados que conformam com o protocolo. O Android também deverá contar com uma opção semelhante.