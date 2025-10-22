Promoções na App Store: Bridges: Link Formatting, Tokaido, Choiceworks e mais!

Hora de economizar! Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção promoções na App Store!
O Bridges: Link Formatting, criado por Jonathan Ruiz, é um utilitário para seus links.
Crie pastas e seções para organizar seus links em um só lugar, incluindo os formatos Rich Text, Markdown, JSON, HTML e URL. Depois, personalize essas pastas com ícones e cores.
Aproveite a oferta e organize sues links agora mesmo! 😊
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:
Jogos
Jogo de tabuleiro.
Jogo de cartas.
Puzzles.
Aplicativos
Utilitário educacional.
Editor de Markdown.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️