Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Bridges: Link Formatting, Tokaido, Choiceworks e mais!

Marcelo Melo
22/10/2025 • 21:25

Hora de economizar! Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção promoções na App Store!

O Bridges: Link Formatting, criado por Jonathan Ruiz, é um utilitário para seus links.

Crie pastas e seções para organizar seus links em um só lugar, incluindo os formatos Rich Text, Markdown, JSON, HTML e URL. Depois, personalize essas pastas com ícones e cores.

Aproveite a oferta e organize sues links agora mesmo! 😊

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Jogo de cartas.

Puzzles.

Aplicativos

Utilitário educacional.

Editor de Markdown.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
