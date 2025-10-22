Promoções na App Store: Bridges: Link Formatting, Tokaido, Choiceworks e mais!

Hora de economizar! Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção promoções na App Store!

O Bridges: Link Formatting, criado por Jonathan Ruiz, é um utilitário para seus links.

Crie pastas e seções para organizar seus links em um só lugar, incluindo os formatos Rich Text, Markdown, JSON, HTML e URL. Depois, personalize essas pastas com ícones e cores.

Aproveite a oferta e organize sues links agora mesmo! 😊

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Jogo de cartas.

Puzzles.

Aplicativos

Utilitário educacional.

Editor de Markdown.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️