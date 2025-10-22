Navegue

Samsung lança oficialmente o Galaxy XR, concorrente do Apple Vision Pro

Douglas Nascimento
22/10/2025 • 09:31
Galaxy XR

A Samsung apresentou hoje o Galaxy XR, seu headset de realidade estendida desenvolvido em parceria com o Google (responsável por seu sistema operacional, o Android XR) e com a Qualcomm (a fabricante do processador que equipa o dispositivo).

Custando US$1,8 mil, um pouco mais que a metade do que a Apple cobra pelo Vision Pro (seu rival direto), o Galaxy XR tem um grande foco em inteligência artificial, graças à sua integração com o Gemini, proporcionada pelo sistema do Google desde o início.

Com o Gemini integrado no nível do sistema, o Galaxy XR não parece apenas uma ferramenta que segue os comandos dos usuários, mas sim um novo tipo de companheiro de IA que o ajuda a gerenciar suas tarefas, oferecendo interações naturais e intuitivas por meio de voz, visão e gestos.

Em termos de design e construção, o headset foi construído pensando em conforto, com uma estrutura que equilibra e distribui a pressão em diferentes partes da cabeça. Assim como o Vision Pro, sua bateria também é separada do dispositivo.

Galaxy XR
Galaxy XR
Galaxy XR

Graças ao Android XR, usuários poderão ter experiências com o Gemini no Google Maps, no YouTube ou até mesmo usar o Circule para Pesquisar (Circle to Search) para encontrar informações sobre objetos do mundo real ao seu redor.

Também será possível converter fotos e vídeos originalmente em 2D para um formato espacial em 3D e assistir a esportes, filmes e séries de maneira imersiva com alta resolução, graças às duas telas Micro-OLED 4K que equipam o dispositivo.

YouTube video

Equipado com o Snapdragon XR2+ Gen 2, o headset fornece desempenho avançado para IA graças à NPU 1 Neural processing unit, ou unidade de processamento neural. Qualcomm Hexagon e conta com uma bateria que oferece até 2 horas de uso geral ou até 2,5 horas de reprodução contínua de vídeo.

Com 16GB de memória e 256GB de armazenamento, o Galaxy XR já pode ser adquirido a partir de hoje pela loja oficial da Samsung nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
